Štátny tajomník rezortu školstva poprial slovenským olympionikom veľa šťastia. Ostaňte zdraví, odkázal do Pekingu

Ostať zdraví je priorita

Prísne protipandemické opatrenia

4.2.2022 (Webnoviny.sk) - Štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár tesne pred oficiálnym úvodom ZOH 2022 zaželal reprezentantom SR mnoho úspechov. Za jednu z hlavných priorít označil aj to, aby sa zdraví vrátili domov.Otvárací ceremoniál ZOH 2022 sa uskutočnil v piatok (4. februára), súťaže pod piatimi kruhmi potrvajú do nedele (20. februára). V najľudnatejšej krajine sveta rozdajú dovedna 109 medailových kompletov."Našim športovcom želám, aby sa popri osobných športových úspechoch a dobrých umiestneniach najmä v zdraví vrátili domov,“ uviedol Husár prostredníctvom tlačovej správy rezortu školstva. V slovenskej výprave je dovedna 50 športovcov, rovnú polovicu z nich tvoria hokejisti.Rovnako ako OH v Tokiu 2020, ktoré sa konali až v lete 2021, aj ZOH 2022 v Pekingu sa konajú počas pandémie koronavírusu . Do hľadísk sa dostane len limitovaný počet domácich priaznivcov, zahraniční fanúšikovia do Číny cestovať nemohli."Na dosiaľ posledných zimných hrách získali slovenskí športovci tri medaily, všetky zásluhou Anastasie Kuzminovej. Tá už medzičasom ukončila profesionálnu kariéru. Verím, že ju vystrieda niektorý z našich športovcov, napríklad lyžiarka Petra Vlhová. Verím, že všetci vydajú zo seba maximum. Ale ako hovorím: naši reprezentanti, vráťte sa domov zdraví!," doplnil Husár.