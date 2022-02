Vlhová sa pred začiatkom ZOH cíti psychicky vyrovnaná a celkovo silná, so Shiffrinovou sa navzájom rešpektujú

Pini vytvoril veľmi dobrú atmosféru

Najväčšou súperkou bude Shiffrinová

4.2.2022 (Webnoviny.sk) - Petra Vlhová je pripravená premeniť svoju dlhodobú dominanciu vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní na olympijskú slávu. Z majstrovstiev sveta má v zbierke už šesť medailí, zo zimných olympijských hier jej cenný kov v jagavej zbierke ešte chýba. Dosiaľ najvyššie bola na 5. mieste v kombinácii v Pjongčangu 2018, ale v Pekingu 2022 to chce jednoznačne zmeniť."Som stopercentne psychicky vyrovnaná. To bola jediná vec, ktorá mi predtým chýbala, aby som sa stala naozaj najlepšou,“ povedala Petra Vlhová, cituje ju web Slovenského olympijského a športového výboru, "Sezóna sa doteraz pre mňa skutočne vyvíja veľmi dobre. Z tohto dôvodu som pred začiatkom zimných olympijských hier v skvelom psychickom rozpoložení a v dobrej fyzickej kondícii. Plne sa sústredím na olympijské súťaže. Cítim sa skutočne silná," doplnila 26-ročná Liptáčka.Vlhová v aktuálnej sezóne vyhrala päť zo siedmich slalomov Svetového pohára, len vo dvoch ju zdolala Mikaela Shiffrinová. Odmenou pre ambicióznu Slovensku je predčasný zisk malého glóbusu za slalom. Kľúčové pre úspechy slovenskej hviezdy bolo angažovanie známeho švajčiarskeho trénera Maura Piniho."Vytvoril okolo mňa veľmi dobrú atmosféru, ktorá nám umožňuje tímovo pracovať. Každý v mojom tíme vie, čo má robiť. Spolupráca medzi všetkými ľuďmi okolo mňa je skvelá. Poskladala sa dokopy zložitá skladačka," prezradila slovenská medailová favoritka.Petra Vlhová je pripravená zmeniť doterajšie štatistiky na ZOH. Ak sa jej podarí získať medailu, bude prvou rodáčkou zo Slovenska s olympijským kovom v alpskom lyžovaní. Jej najväčšou súperkou by rovnako ako vo Svetovom pohári mala byť Mikaela Shiffrinová. Rivalita dvoch rovesníčok sa začala už veľmi dávno."Mikaela bola dlho lepšia ako ja. V posledných sezónach som však jasne ukázala, že ju dokážem zdolávať. Navzájom sa rešpektujeme, pretože obe dobre vieme, aké ťažké je stať sa najlepšou na svete,“ doplnila v rozhovore pre informačný systém ZOH 2022 Petra Vlhová.