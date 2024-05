Štátny tajomník Slavomír Partila ocenil tréningy O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Stretol sa na nich s deťmi aj so samotným Matejom

27.5.2024 (SITA.sk) -Prvé kroky štátneho tajomníka Slavomíra Partilu viedli vo štvrtok ráno na Základnú školu Spojová 14 v Banskej Bystrici. Akadémia pôsobí na pôde školy nepretržite, už od roku 2017. Spoločne s Matejom Tóthom viedla deti na hodine trénerka Jarmila Trnková. Tréning sa tradične niesol v duchu troch pilierov, ktoré sú oporou celej metodickej filozofie O2 Športovej akadémie Mateja Tótha."Ako rodič som videl, že program moju mladšiu dcéru bavil a pomohol jej so správnym držaním tela. V Akadémii našla dobrý kolektív detí a cvičenia boli pre ňu také zábavné, že vydržala bez problémov navštevovať tréningy celý školský rok," opisuje vlastnú skúsenosť s Akadémiou bývalý elitný slovenský atlét.Popoludní si štátny tajomník MŠVVaM SR pozrel tréning aj na Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Zostavila ho trénerka Miriama Sedláčková.Neskôr sa Slavomír Partila spolu s vedením akadémie, jej riaditeľkou Máriou Bedlekovou, konateľom Danielom Pastorkom a viceprimátorom mesta Partizánske Vladimírom Karáskom presunuli do digitálnej hybridnej učebne. V nej im deti ukázali online tréning pod vedením Michala Tótha – metodika a trénera, ktorý sa deťom prihováral z Bratislavy vďaka inovatívnej technológii teleprezenčného zariadenia."Je veľmi dôležité a zároveň povzbudzujúce vidieť v praxi nové prístupy a metódy vzdelávania. O to viac si cením, keď vnímam, že to nie je len o zvýšení atraktivity pohybových činností, ale najmä o precíznom metodickom zvládnutí tréningov. Školy v meste Partizánske sú dobrou ukážkou jednotného prístupu a komplexného uvažovania samosprávy, ktorá podporuje šport," dodal štátny tajomník rezortu školstva. Na otázku, či štát vidí potenciál vo využívaní digitálnych učební aj na iných školách SR, odpovedal štátny tajomník nasledovne: "Určite áno, je to príklad na jednej strane moderného využitia digitálnych technológií, ale na druhej strane aj správneho nastavenia miery ich využitia v kombinácii s ďalšími metódami a formami vyučovania."Riaditeľ Základnej školy R. Kaufmana v Partizánskom Benjamín Horváth vysvetľuje vysoký záujem o program O2 Športovej akadémie Mateja Tótha: "Naši rodičia ho uvítali a ocenili najmä profesionálny prístup vyškolenej trénerky. Aj vďaka Akadémii sa škola dostala k digitálnej hybridnej učebni vybavenej špičkovou teleprezenčnou technológiu. Učebňu využívame nielen v bežnom vyučovaní, ale aj na aktivity spojené so vzdelávaním našich pedagógov," uzatvára riaditeľ školy Benjamín Horváth.Informačný servis