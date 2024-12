Štátnych policajtov do Trnavy majú prilákať byty, polícii ich poskytne mesto

Diskusia s ministrom

Bezpečnosť v meste

12.12.2024 (SITA.sk) - Policajtov do Trnavy má prilákať možnosť získať nájomné byty. Mesto Trnava ich policajtom, ktorí sa sem prisťahujú z iných regiónov Slovenska, momentálne pripravuje jedenásť.Podľa primátora Trnavy Petra Bročku je dlhodobo evidentný podstav na úrovni hliadok štátnej polície v meste.Poskytnutie nájomných bytov by mohlo pomôcť získať do Trnavy „hotových“ policajtov z iných regiónov Slovenska, pretože na západnom Slovensku ich je málo. Len Pohotovostná motorizovaná jednotka podľa neho potrebuje 11 ďalších policajtov.Myšlienka vyčlenenia bytov pre policajtov vzišla podľa primátora Bročku z diskusie s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom . Ten na otázku, ako by mesto mohlo pomôcť dostať viac štátnych policajtov do ulíc odpovedal, že riešením by boli byty.„V priebehu dvoch týždňov sme vyčlenili 10-11 bytov, ktoré budú určené na získanie policajtov do Trnavy z východu a severu Slovenska, aby sme naplnili útvar Pohotovostnej motorizovanej jednotky,“ povedal primátor Peter Bročka.Dodal, že absolútnou prioritou je, aby byty dostali príslušníci Policajného zboru, ktorí budú slúžiť „na ulici“ a budú tak zvyšovať bezpečnosť v Trnave. Mestské zastupiteľstvo v Trnave už odsúhlasilo spoluprácu Trnavy s ministerstvom vnútra, vďaka ktorej bude možné príslušníkom Policajného zboru SR poskytnúť bý vanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa.Primátor Bročka nevylúčil, že samospráva sa bude bytmi snažiť získať aj nových mestských policajtov.„Nechcem limitovať získavanie personálneho kapitálu len na policajtov. Blížime sa k stavebnému povoleniu na bytový dom na Tamaškovičovej ulici, a tam prioritne počítame s bytmi pre lekárov Fakultnej nemocnice v Trnave,“ dodal Bročka s tým, že počet vyčlenených bytov bude ešte vecou diskusie.