Štátnym hmotným rezervám by mala šéfovať Zarembová, o jej menovaní rozhodne vláda

5.4.2022 (Webnoviny.sk) - Novou predsedníčkou Správy štátnych hmotných rezerv SR by sa mala stať doterajšia podpredsedníčka Silvia Zarembová . V stredu bude o jej menovaní rokovať vláda.Na poste by k 26. aprílu tohto roka mala vystriedať Jána Rudolfa, ktorý z úradu odchádza do Národnej rady SR. V nej nahradí koaličného poslanca Ondreja Dostála (SaS), ktorý je novým štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR. Zarembova pôsobí v štátnych rezervách od roku 2011. Okrem iného bola riaditeľka odboru riadenia štátnych hmotných rezerv.