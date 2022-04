Kotlebu odsúdili v kauze šekov na šesť mesiacov podmienečne. Príde o poslanecký mandát.

Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu odsúdili v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou. V utorok o tom právoplatne rozhodol Najvyšší súd (NS) SR.



Odvolací súd zrušil pôvodné rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z októbra 2020, ktorý ho odsúdil na štyri roky a štyri mesiace väzenia. Vinný je z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.



Predseda odvolacieho senátu NS SR Pavol Farkaš zdôraznil nielen nacistickú a neonacistickú symboliku čísiel 14 a 88, ale aj termín odovzdávania šekov - výročie vyhlásenia Slovenského štátu. Kotleba podľa súdu týmto spôsobom "oslavoval vznik Slovenského štátu založeného aj na princípoch fašizmu a nacizmu".

NS SR však na rozdiel od ŠTS nedospel k záveru, že by Kotleba tieto ideológie propagoval. "Takéto konanie nebolo spoľahlivo a bez akýchkoľvek pochybností preukázané," dodal predseda senátu. Ako ďalej uviedol, odsúdený sa trestného činu dopustil v pozícii predsedu ĽSNS a súčasne vo funkcii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.



Kotleba rozdával kontroverzné šeky v hodnote 1488 eur 14. marca 2017, teda v deň výročia vyhlásenia Slovenského štátu. Trom rodinám ich odovzdal v sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Znalci pred ŠTS potvrdili, že čísla 14 a 88 sú medzinárodnou šifrou medzi extrémnymi pravičiarmi.

Mandát poslanca Marián Kotleba stráca

Predseda ĽSNS stratí mandát poslanca aj napriek tomu, že nepôjde do väzenia. Podľa ústavy zaniká mandát poslanca „dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin“ alebo „ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin, a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody“.

Predseda ĽSNS bol odsúdený za úmyselný trestný čin, preto v Národnej rade skončí. Podobne dopadol bývalý člen ĽSNS, dnes predstaviteľ strany Republika Milan Mazurek, ktorého v roku 2019 súd odsúdil na peňažný trest za rasistické reči v rádiu Frontinus. Mazurek sa do parlamentu vrátil po voľbách v roku 2020.

Výberová chronológia prípadu predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu a šekov na 1488 eur







2017



14. marca - V sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici sa konali oslavy výročia vzniku vojnovej Slovenskej republiky. V rámci charitatívnej akcie, ktorá bola súčasťou podujatia, odovzdal predseda ĽSNS a vtedajší predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) trom rodinám šeky na 1488 eur.



21. marca - Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala trestné stíhanie v prípade šekov ĽSNS na 1488 eur.



28. júla - Polícia obvinila šéfa ĽSNS a predsedu BBSK Mariana Kotlebu z trestného činu extrémizmu. Kotleba sa mal podľa vyšetrovateľa dopustiť trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd.







2018



11. septembra - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) odmietol obžalobu na Mariana Kotlebu. Podľa podpredsedu strany Rastislava Schlosára jej doručili uznesenie ŠTS, ktorý zistil v trestnom konaní závažné procesné chyby, najmä porušenie Kotlebovho práva na obhajobu.







2019



10. júla - Senát Najvyššieho súdu (NS) SR zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu ŠTS, ktorý zamietol obžalobu na Mariana Kotlebu. NS SR sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o procesné pochybenie týkajúce sa porušenia obhajobných práv obvineného.



28. októbra - Prokurátor ÚŠP podal novú obžalobu na Mariana Kotlebu v kauze symbolických šekov na sumu 1488 eur.





2020



29. januára - Samosudkyňa ŠTS Ružena Sabová otvorila hlavné pojednávanie v kauze šekov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu. Obžalovaný je z trestného činu prejavovania sympatií k hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných práv a slobôd. Sudkyňa avizovala, že skutok môže posudzovať aj ako založenie, podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, čo by znamenalo prísnejší trest.



5. marca - Marian Kotleba trvá na svojej nevine. Samosudkyňa ŠTS Ružena Sabová pripustila do rozsahu dokazovania výsluch historika Jakuba Drábika a aj jeho knihu Fašizmus.







15. mája - Marian Kotleba neprišiel na pojednávanie pred ŠTS a nedal súhlas na konanie v neprítomnosti. Podľa obhajcov Kotleba nemohol prísť pre povinnosti v parlamente, súd Kotlebovo ospravedlnenie akceptoval.



28. a 29. mája - Pojednávanie na ŠTS pokračovalo čítaním listín. Podľa posudku znalca z oblasti politického extrémizmu Mateja Medveckého je šifra 1488 jedna z najvyužívanejších v prostredí extrémnej pravice. Podobný postoj má aj znalec Jan Uhlíř.



8. júna - Marian Kotleba podal námietku zaujatosti voči samosudkyni Ružene Sabovej. Podľa neho mala Sabová inštruovať znalca a stretnúť sa s ním počas dňa pracovného pokoja. Sabová jeho námietku odmietla s tým, že jej komunikácia so znalcom je transparentná a je aj v trestnom spise.



2. júla - Senát Najvyššieho súdu SR zamietol námietku zaujatosti predsedu opozičnej ĽSNS Mariana Kotlebu voči samosudkyni Ružene Sabovej.



21. septembra - Na pojednávaní pred ŠTS v Pezinku navrhol prokurátor ÚŠP Tomáš Honz prekvalifikovať skutok, ktorého sa mal dopustiť Marian Kotleba. V záverečnej reči dal návrh, aby samosudkyňa uznala Kotlebu za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Navrhol Kotlebovi trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Sadza v Trestnom zákone za spomínaný paragraf je od štyroch do ôsmich rokov odňatia slobody.



12. októbra - Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ružena Sabová uznala predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Sudkyňa odsúdila Mariana Kotlebu v kauze kontroverzných šekov pre chudobných na štyri roky a štyri mesiace odňatia slobody. Tie by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.





2022



12. januára - Najvyšší súd (NS) SR určil termín odvolacieho procesu v kauze rozdávania kontroverzných šekov predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v hodnote 1488 eur chudobným rodinám na 8. marca.



7. marca - Najvyšší súd (NS) SR zrušil utorkové (8. 3.) verejné zasadnutie v kauze rozdávania kontroverzných šekov predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v hodnote 1488 eur. "Zasadnutie bolo zrušené z dôvodu žiadosti obžalovaného o preštudovanie a oboznámenie sa s novými dôkazmi predloženými zo strany prokurátora ÚŠP GP, ako aj zaujatia stanoviska k nim," povedala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.

