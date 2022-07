Štátnym zamestnancom od nového roka stúpnu platy o sedem percent a učiteľom o desať, návrh je už v pripomienkovom konaní

Prilepšia si aj učitelia

Miliónové zaťaženie štátneho rozpočtu

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Štátnym a verejným zamestnancom saa výskumných a vývojových zamestnancov, ako aj platy pedagogických a odborných zamestnancovVyplýva to z návrhov nariadení vlády, ktoré Úrad vlády SR predložil do pripomienkového konania. Legislatívne návrhy vychádzajú z uzatvorených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na obdobie od 1. januára 2023 do 31. augusta 2024.Zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov si v budúcom roku vyžiada zo štátneho rozpočtu spolu takmer 740 miliónov eur a v roku 2024 takmer 1,22 miliardy eur.Od začiatku júla tohto roka sa platy v štátnej a verejnej správe zvýšili o 3 percentá.