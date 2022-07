Vagnerovci spáchali masovú vraždu na ukrajinských zajatcoch v Olenivke. Nechali explodovať priestory, kde ich držali

Rusi nechali kolóniu vybuchnúť

Masová vražda zajatcov

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Za výbuch na kolóniu v Olenivke v Doneckej oblasti, pri ktorom zahynulo najmenej 53 ukrajinských zajatcov, sú zodpovedné ruské jednotky. Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) tvrdí, že zachytila telefonické rozhovory okupantov, v ktorých sa o útoku zhovárajú.SBU uviedla, že má k dispozícii niekoľko takýchto zvukových záznamov, pričom všetky budú zaradené ako dôkazy v príslušnom trestnom konaní.„SBU zachytila telefonické rozhovory, v ktorých okupanti potvrdzujú, že za túto tragédiu môžu ruské jednotky,“ uviedla rozviedka na svojom oficiálnom webe.Dodala, že „ani militanti tzv. Doneckej ľudovej republiky neveria klamstvám ruskej propagandy, že ostreľovanie nápravného zariadenia v Olenivke vykonala Ukrajina“.SBU uvádza, že z rozhovorov usúdila, že Rusi mohli zinscenovať tragédiu rozmiestnením výbušnín v kolónii, keďže nikto zo svedkov nezaznamenal žiadnu raketu letiacu k zariadeniu v Olenivke.Nepočuli charakteristické pískanie letiacej rakety, iba samotné výbuchy v zariadení. Pri predbežnej analýze dostupných videí sa navyše zistilo, že stopy po výbuchu na stenách zariadenia zostali v dôsledku vnútornej explózie, čo by znamenalo, že zajatcov zabili ruské sily pomocou výbušnín.Ukrajinské spravodajské služby sa domnievajú, že zavraždenie ukrajinských zajatcov v Olenivke zorganizovali žoldnieri zo skupiny Vagnerovcov na osobný pokyn ruského miliardára a ich údajného veliteľa Jevgenija Prigožina , a to bez toho, aby to koordinovali s vedením ruského ministerstva obrany.Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov v piatok tvrdil, že útok na väzenie Olenivka spáchala ukrajinská armáda pomocou raketometov HIMARS z USA a zomrelo pri ňom 53 ukrajinských vojnových zajatcov a 75 ďalších utrpelo zranenia. Útok bol podľa neho „krvavá provokácia“, ktorej cieľom je odradiť ukrajinských vojakov od kapitulácie.Zakladateľ pluku Azov Andrij Bileckyj krátko na to uviedol, že je nepravdepodobné, že by za útokom stáli Ukrajinci a tvrdí, že „zajatých vojakov pluku Azov zabili Rusi“.Zároveň vyhlásil hon na všetkých Rusov, ktorí sa podieľali na masovej vražde ukrajinských vojnových zajatcov vo väzení Olenivka.