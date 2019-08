Štáty USA chcú žalovať vládu pre zadržiavaciu lehotu detí migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/The Gainesville Sun, Matt Stamey Foto: TASR/AP/The Gainesville Sun, Matt Stamey

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. augusta (TASR) - Dvadsať štátov USA chce podať žalobu na administratívu prezidenta Donalda Trumpa za jeho plány zrušiť hornú hranicu povoľujúcu zadržiavať maloletých migrantov, ktorí do Spojených štátov prišli nelegálnym spôsobom, v príslušných strediskách maximálne 20 dní. Koalícia štátov USA to oznámila v pondelok, píše rakúska stanica ORF.Na základe týchto nových pravidiel by mohli byť nevinné deti väznené na neurčitý čas, kritizovala zmeny navrhované Trumpovou vládou generálna prokurátorka štátu Massachusetts Maura Healeyová.Vláda Spojených štátov minulý týždeň oznámila, že chce 20-dňovú hranicu pre zadržiavanie maloletých migrantov zrušiť, pretože je už "zastaraná". Údajne totiž neberie do úvahy skutočnosť, že počet migrantov z krajín strednej Ameriky, ktorí prišli do USA nelegálne, zaznamenal výrazný nárast.Novými pravidlami chce prezident Trump, pre ktorého predstavuje boj proti nelegálnej imigrácii jeden z hlavných bodov jeho politického programu, rodiny z krajín strednej Ameriky odradiť od toho, aby sa vôbec na cestu do Spojených štátov vydali, konštatovala ORF.Plány vlády ostro kritizovali opoziční demokrati i ľudskoprávne organizácie.