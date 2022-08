Stav Salmana Rushdieho sa zlepšil, dýcha už bez pomoci prístrojov a môže rozprávať

Útočník necíti vinu

14.8.2022 (Webnoviny.sk) - Spisovateľ Salman Rushdie , ktorého v piatok napadli pred prednáškou v New Yorku, už dýcha bez pomoci prístrojov a môže rozprávať.Jeho kolega Aatish Taseer v sobotu večer na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že ho odpojili od dýchacieho prístroja, rozpráva a dokonca i žartuje. Bez poskytnutia ďalších informácií to potvrdil aj Rushdieho agent Andrew Wylie.Identifikovaný 24-ročný páchateľ Hadi Matar medzičasom na výsluchu uviedol, že sa necíti byť vinný zo spáchania útoku.Prokurátor však vyhlásil, že to bol „vopred naplánovaný“ zločin, pričom sudca nariadil jeho zadržanie bez možnosti prepustenia na kauciu.„Bol to cielený, nevyprovokovaný, vopred naplánovaný útok na pána Rushdieho,“ povedal okresný prokurátor Jason Schmidt.Rushdie má po útoku poškodenú pečeň, prerušené nervy na ruke a pravdepodobne príde o oko. Lekár Martin Haskell popísal zranenia ako „vážne, ale vyliečiteľné“.Rushdie si v osemdesiatych rokoch minulého storočia svojim dielom vyslúžil vyhrážky smrťou zo strany Iránu.Reportér agentúry Associated Press pred piatkovou prednáškou videl, ako muž vybehol na pódium v Chautauqua Institution a začal 75-ročného Rushdieho udierať a bodať.Spisovateľa rýchlo obkolesili ľudia, ktorí mu začali dávať prvú pomoc. Stovky ľudí, ktorí boli svedkami útoku, evakuovali.Indicko-britský spisovateľ Salman Rushdie získal za dielo Deti polnoci prestížnu Man Booker Prize.Niekoľko rokov žil pod policajnou ochranou po tom, ako iránsky veľký ajatolláh Chomejní žiadal vo fatve jeho smrť za knihu Satanské verše z roku 1988, ktorá je podľa neho urážkou islamu.Za jeho zabitie bola dokonca vypísaná odmena viac ako tri milióny dolárov. Iránska vláda sa od toho síce neskôr dištancovala, no protirushdieovské nálady pretrvali.V roku 2012 vyšli jeho memoáre, ktoré nazval Joseph Anton: A Memoir (v českom preklade Joseph Anton: Vzpomínky).Práve toto meno používal, keď bol nútený skrývať sa, ide pritom o odkaz na jeho obľúbených spisovateľov, Josepha Conrada a Antona Pavloviča Čechova.Britská kráľovná Alžbeta II. Rushdieho v roku 2007 povýšila do rytierskeho stavu.