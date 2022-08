Polícia ukončila vyšetrovanie nehody Anne Heche, herečka je v kritickom stave a kóme

Stopy po narkotikách

Želala si darovať orgány





Heche sa stala známou vďaka účinkovaniu v soap opere Another World (1964 - 1999), kde hrala v rokoch 1987 až 1991. Za túto rolu si vyslúžila aj Daytime Emmy. Koncom deväťdesiatych rokov sa stala jednou z najžiadanejších herečiek v Hollywoode. Predstavila sa napríklad v snímkach ako Krycie meno Donnie Brasco (1997) s Johnnym Deppom, Sopka (1997) s Tommym Lee Jonesom, Vrtieť psom (1997) s Dustinom Hoffmanom a Robertom De Nirom, 6 dní, 7 nocí (1998) s Harrisonom Fordom, Poprava (1998) s Vinceom Vaughnom a Joaquinom Phoenixom a tiež prvom zo série hororov Viem, čo ste robili minulé leto (1997). Účinkovala aj v televíznych seriáloch a na Broadwayi.





14.8.2022 (Webnoviny.sk) - Policajné oddelenie v americkom Los Angeles ukončilo vyšetrovanie dopravnej nehody Anne Heche z 5. augusta, pri ktorej známa herečka nabúrala autom vo veľkej rýchlosti do domu v oblasti Mar Vista. Pri náraze vozidlo zachvátili plamene.„K dnešnému dňu sa v tomto prípade nevyvíja žiadne ďalšie vyšetrovanie,“ uviedlo policajné oddelenie.Vyšetrovatelia, ktorí sa zaoberali nehodou, uviedli, že vo vzorke krvi odobratej herečke sa našli stopy po narkotikách.Anne Heche je po autonehode pripojená na prístroje s poškodením mozgu a lekári nepredpokladajú, že by mohla prežiť. V oficiálnom vyhlásení to uviedol jej mediálny zástupca.Päťdesiattriročná rodáčka z Aurory v Ohiu je v kritickom stave v kóme a pre prípadné darovanie orgánov ju pri živote udržiavajú prístroje.Heche je hospitalizovaná v Grossmanovom popáleninovom centre vo West Hills, severne od Los Angeles.Herečka utrpela „vážne anoxické poškodenie mozgu“, ktoré nastáva, keď mozog dlhší čas nedostáva dosť kyslíka.„Neočakáva sa, že by prežila. Jej želaním bolo darovať orgány, tak ju prístrojmi udržujú pri živote, aby zistili, či sú niektoré životaschopné,“ uvádzalo sa v tohtotýždňovom vyhlásení rozoslanom v mene jej rodiny a priateľov.Hovorkyňa herečky Heather Duffy Boylston pred niekoľkými dňami povedala, že Heche je od nehody v kóme, má vážne poranenie pľúc, ktoré si vyžaduje mechanickú ventiláciu a popáleniny, ktoré potrebujú chirurgický zásah.