Stavebníctvo môže pre koronakrízu čeliť komplikáciám, pripúšťa ministerstvo

4.10.2020 (Webnoviny.sk) - V slovenskom stavebníctve môžu pre koronakrízu nastať komplikácie. Pripúšťa to Ministerstvo dopravy a výstavby SR , ktoré však pristupuje k problémom zhotoviteľov stavieb s pochopením vzhľadom na situáciu súvisiacu s epidémiou koronavírusu.Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie ministerstva dopravy a výstavby.Rezort dopravy a výstavby nemá kompetencie a ani vyčlenené finančné prostriedky na pomoc podnikateľom v stavebnom sektore, za pozitívne však považuje vládou nedávno schválený zoznam investičných priorít.Na ten bude nadväzovať harmonogram s finančným a časovým rámcom prípravy cestných projektov, ktorý prispeje k predvídateľnosti v oblasti stavebníctva.To podľa ministerstva v konečnom dôsledku pomôže aj slovenským stavebným firmám.Ministerstvo dopravy a výstavby v jarných mesiacoch, keď boli uzavreté aj hranice Slovenska, riešilo problémy na svojich infraštruktúrnych stavbách.Niektorým zhotoviteľom chýbali zahraniční pracovníci, prípadne meškali dodávky materiálu.Individuálnym prístupom a komunikáciou sa však tieto problémy podarilo vyriešiť a vďaka tomu nenastali výrazné omeškania voči zmluvným termínom.Zoznam priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry vznikol podľa rezortu dopravy a výstavby na základe exaktných dát a je podkladom na vznik harmonogramu priorít.V ňom bude k projektom priradený finančný a časový rámec realizácie. Dokument sa bude pravidelne aktualizovať na základe dopravnej situácie po dobudovaní infraštruktúry a vývoja socio-ekonomickej situácie v jednotlivých regiónoch Slovenska.Príprava a realizácia projektov bude závisieť aj od vyčlenených finančných prostriedkov.Ministerstvo dopravy a výstavby počíta s peniazmi zo štátneho rozpočtu a budúceho eurofondového obdobia.Zároveň bude žiadať financie aj z Plánu obnovy, a to na zelené projekty, ktoré by sa mali týkať hlavne modernizácie železničnej infraštruktúry.