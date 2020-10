Významná vlna horúčav sa tento rok Slovensku vyhla. Kde namerali najvyššiu teplotu?

horúčav

Tropických dní ubudlo

Jún bol najviac premenlivý

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.10.2020 (Webnoviny.sk) - Priemernú teplotu vzduchu celého tohtoročného leta výrazne ovplyvnila pomerne vysoká minimálna nočná teplota vzduchu počas veľkého počtu dní. Významnú vlnusme tento rok na Slovensku počas leta nemali.Leto klimatológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v porovnaní s normálom v rokoch 1981 - 2010 hodnotia ako prevažne nadnormálne teplé.V porovnaní so štandardným normálom 1961 - 1990 bolo mimoriadne teplé. Klimatológovia o tom informovali na tohtotýždňovej tlačovej konferencii s tým, že najteplejším mesiacom bol august, ktorý bol až mimoriadne teplý.Absolútna najvyššia teplota celého leta 2020 na území Slovenska bola nameraná na stanici Senica – Kunov (28. júla, 36,0 stupňov Celzia).Počet letných a tropických dní bol v priebehu leta síce nadnormálny, no v prípade počtu tropických dní ani zďaleka nedosiahol úrovne z posledných rokov.„Napríklad v rokoch 2017 - 2019 sme v Hurbanove zaznamenali aspoň 43 tropických dní," doplnil klimatológ zo SHMÚ Jozef Pecho.Teploty nad 35 stupňov Celzia sa vyskytovali najmä na západnom Slovensku, najvyššie teploty vo východnej časti nášho územia dosiahli 33,9 stupňov Celzia.Najviac premenlivý mesiac bol jún s lokálnymi a veľmi intenzívnymi búrkami. „Intenzívne búrky však boli v júli aj auguste. Búrky prichádzali od juhu, paradoxne u nás v lete býva viac zrážok na severe," podotkol klimatológ Pavol Faško.„Na Lomnickom štíte sme nezaznamenali mráz v období 70 dní po sebe. To sa na Lomnickom štíte nikdy nestalo," upozornil Faško. Ide o obdobie od 18. júla do 25. septembra.Tohtoročné leto bolo globálne tretie najteplejšie leto histórie. Na severnej pologuli sa skončilo tohtoročné leto ako vôbec najteplejšie od roku 1880.