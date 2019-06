Stavebný gigant Odebrecht požiadal súd o ochranu pred veriteľmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 18. júna (TASR) - Brazílsky stavebný gigant Odebrecht, ktorý sa priznal, že dal takmer 800 miliónov USD na úplatky úradníkov v celej Latinskej Amerike, aby získal kontrakty, požiadal v pondelok (17.6.) o ochranu pred veriteľmi. Uviedli to zdroje zo súdu, ktoré nechceli byť menované.Firemní právnici podali žiadosť na konkurznom súde v Sao Paule, aby mohli rokovať o reštrukturalizácii dlhu, ktorý podľa brazílskych médií prekročil 20 miliárd USD (17,80 miliardy eur).Ide o najväčší firemný bankrot v Brazílii od krachu telekomunikačného operátora Oi v roku 2016.Ochrana súdu umožňuje Odebrechtu, aby si udržal svoje obchodné aktivity a zároveň mu poskytuje šesť mesiacov na to, aby sa mohol vyrovnať so svojimi veriteľmi.Medzi najväčšími veriteľmi Odebrechtu sú banky Banco Nacional de Desarrollo, Banco de Brasil a Caixa Economica Federal.Podanie žiadosti o ochranu pred konkurzom urýchlilo zastavenie predaja jeho podielu v petrochemickej firme Braskem, ktorú stavebný gigant založil spoločne s Petrobrasom. A tiež májová žiadosť firmy Odebrecht Atvos, ktorá je druhým najväčším výrobcom etanolu v krajine, o ochranu pred veriteľmi.Spoločnosť Odebrecht S.A. bola založená v roku 1944 a dlho patrila medzi brazílskych ekonomických gigantov, ktorí stavali všetko od basketbalovej arény Miami Heat až po vodnú hrádzu v Angole.