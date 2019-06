V lete odštartuje v Poprade bikesharing, k dispozícii bude 65 bicyklov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Poprad 18. júna – V lete spustia v Poprade projekt bikesharingu. Tamojší poslanci totiž vzali na vedomie informatívnu správu, ktorú na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva prezentovala radnica. Samospráva tak odštartuje spoluprácu so spoločnosťou Antik Telecom, s.r.o., Košice, ktorá okrem iného zabezpečí dostatočný počet bicyklov.V prípade bikesharingu ide o nový druh služby, prostredníctvom ktorej si môže záujemca za podmienok stanovených prevádzkovateľom krátkodobo zapožičať bicykel a následne ho vrátiť na ktoromkoľvek verejne dostupnom mieste. Podľa radnice je bikesharing alternatívny a doplňujúci druh dopravy ku klasickej verejnej preprave, resp. individuálnej automobilovej doprave v meste. Bude určený najmä pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta.Bicykle budú vo vlastníctve uvedenej spoločnosti a užívatelia ich môžu využívať sedem dní v týždni v predpokladanom hlavnom prevádzkovom období marec až október. Túto službu by mohli záujemcovia využívať od augusta tohto roka, pričom prevádzkovateľ dodá 65 mechanických bicyklov. Tie následne budú rozmiestnené na území mesta podľa vytypovaných lokalít. Primátor Popradu Anton Danko na rokovaní zastupiteľstva informoval, že zastávky pre bicykle budú napr. pri Aréne Poprad, zimnom štadióne, obchodnom centre na námestí, akvaparku a v ďalších mestských častiach.Spoločnosť bude vykonávať opravy bicyklov, pravidelnú údržbu a rozvoj softvéru umožňujúceho vzájomnú komunikáciu. Dodá tiež mestu potrebný počet mobilných stĺpikov s označením bikesharingu, ktoré umiestnia na verejných priestoroch odporúčaných na parkovanie bicyklov.Úlohou radnice bude vybrať lokality, v ktorých by mohli byť tieto ekologické dopravné prostriedky umiestnené. Samospráva tiež zabezpečí verejný poriadok v súvislosti s prevádzkou bikesharingu, v prípade obmedzovania dopravy či parkovania na zeleni. O vyhradených priestoroch bude zároveň informovať užívateľov bicyklov prostredníctvom webovej stránky. Danko verí, že o túto službu bude v Poprade záujem.