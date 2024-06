Stávky na eurovoľby v plnom prúde. Najviac tiketov je na Progresívne Slovensko, najvyššia suma však prišla z Česka

Najvyššia stávka prišla z Česka

Stávky na účasť

5.6.2024 (SITA.sk) - Stávková kancelária Fortuna eviduje najväčší objem peňazí a uzatvorených tiketov vo voľbách do Európskeho parlamentu na hnutie Progresívne Slovensko PS ). Najvyšší vklad predstavuje 27-tisíc eur na triumf progresívcov.Stávková kancelária zaznamenala aj podaný tiket za 5 700 eur na to, že strana Smer - sociálna demokracia bude mať viac hlasov ako hnutie PS. Ak bude tiket úspešný, vyhrá takmer 10-tisíc eur."Paradoxne, najvyššia stávka na slovenské eurovoľby prišla z Česka. Klient stavil takmer 27-tisíc eur na víťazstvo Progresívneho Slovenska, respektíve nevýhru Smeru-SD. Vklady rozdelil do ôsmich, prevažne skupinových tiketov, kde má aj mnohé stávky na tenisové zápasy," uviedol Tarek Yacoob z oddelenia bookmakingu vo Fortune.Stávkovanie na tohtoročné eurovoľby podľa Fortuny láka Slovákov viac ako v roku 2019."Oproti posledným voľbám do europarlamentu v roku 2019 evidujeme výrazne zvýšený záujem našich klientov o voľby. Súvisí to so zvýšeným záujmom stávkujúcich o voľby všeobecne," informoval Yacoob. V porovnaní s prezidentskými či parlamentnými voľbami je však záujem o eurovoľby nižší.Yacoob tvrdí, že vo Fortune sa stávkuje aj na vyššiu účasť. Fortuna má pritom vypísané hranice na úrovni 30 - 34 percent. Podľa prieskumov a vkladov sa v tohtoročných voľbách očakáva výrazne vyššia účasť ako bola doteraz.Pred piatimi rokmi prišlo k volebným urnám zatiaľ najviac voličov v histórii Slovenska, konkrétne 22,74 percenta. Išlo však o najnižšiu účasť spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie V Českej republike zas Fortuna eviduje väčšinu stávok na stranu ANO, vyššie stávky však prišli na koalíciu Spolu."Aj v Česku sa objavila zaujímavá stávka. Jeden z klientov stavil takmer 4-tisíc eur na to, že SPD a Trikolóra budú mať vo voľbách aspoň 5 percent. Využil kurz 1,17 a v prípade výhry si pripíše približne 4 700 eur," informovala Fortuna.