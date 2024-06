Odsúdený expolicajt Kučerka s obnovou konania uspel, súd mu zrušil celý trest

Rozhodnutie nie je právoplatné

5.6.2024 (SITA.sk) - Právoplatne odsúdený bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Marián Kučerka uspel so žiadosťou o obnovu konania Ako pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková , na základe stredajšieho rozhodnutia súdu sa zrušuje právoplatný rozsudok ŠTS zo 17. marca 2022 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z 27. júla 2023 vo výroku o treste.Rušia sa aj ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.„Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, prokurátor proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. Obhajca si ponechal zákonom stanovenú lehotu na vyjadrenie," uviedla hovorkyňa.Najvyšší súd SR v prípade expolicajta Kučerku, stíhaného za prijímanie úplatku , zmiernil v júli minulého roku obžalovanému trest. Konkrétne z pôvodných 11 rokov, ktoré bývalému vyšetrovateľovi uložil Špecializovaný trestný súd, ubral odvolací súd šesť mesiacov na 10,5 roka, pričom ponechal v jeho prípade trest prepadnutia majetku.Viacerí odsúdení v medializovaných kauzách požiadali o obnovu konania v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR, podľa ktorého povinnosť súdov ukladať za niektoré skutky aj trest prepadnutia majetku odporuje princípu primeranosti trestov.Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Dôvodom je podľa expolicajta to, že na Slovensku čelí nespravodlivému politickému procesu.Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal v marci 2022 bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.Zároveň mu uložil úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, a tiež trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad na jeden rok. Kučerka, ktorého obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš , sa proti verdiktu odvolal.Podľa orgánov činných v trestnom konaní prijal expolicajt v roku 2016 úplatok 25-tisíc eur za ovplyvnenie vyšetrovania kauzy Valčeky , ktorá sa týkala príbuzného exministra Petra Žigu Štefana Ž. V roku 2017 zase prijal podiel z čiastky 200-tisíc eur za zasahovanie do kauzy známej ako Jopi Trade.Bývalý policajt čelí obžalobe aj na Mestskom súde Bratislava I spolu so svojou manželkou. Prípad sa týka trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti.