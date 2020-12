Stavte na darček na poslednú chvíľu

Výkon na rozdávanie

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vytúžený deň, kedy sa navzájom obdarúvame, sa pomaly blíži. A vám už nezostáva veľa času. Preto stavte tieto Vianoce na technologických pomocníkov. Členovia domácnosti ich ocenia či už vo voľnom čase alebo pri práci.Mobilný telefón Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G je najvýkonnejším Note zariadením v histórii a pozdvihuje tak prácu a zábavu na úplne novú úroveň. Prelomový S Pen a nový displej s neuveriteľne rýchlou odozvou vám zaručia pocit, akoby ste písali na skutočný papier. S novým S Pen môžete kresliť obrázky aj písať poznámky a jednoducho ich synchronizovať naprieč vašimi zariadeniami. Vaše nápady tak budete mať vždy po ruke. Model Galaxy Note20 Ultra 5G je vybavený inteligentnou batériou s kapacitou 4 500 mAh, takže sa nemusíte obávať, že by vás nechal v štichu. Budete mať dostatok energie pre prácu, aj pre večerné hranie hier na vašom mobilnom telefóne.Odporúčaná maloobchodná cena od 1 299 Eur.Smartfón Samsung Galaxy Z Fold2 5G je absolútne unikátne zariadenie vybavené najmodernejšími technológiami, aby poskytol najlepší užívateľský zážitok. Keď je zložený, ide o smartfón s uhlopriečkou 6,2". Keď však potrebujete väčší displej na prácu, sledovanie filmov alebo hranie moderných hier, stačí ho rozložiť a hneď máte tablet s displejom 7,6". Funkcia App Continuity zabezpečí, že sa po rozložení všetky aplikácie, ktoré ste používali na vonkajšom displeji, okamžite otvoria na tom vnútornom. Vďaka režimu Flex môžete mať smartfón rozložený v rôznych uhloch a pri sledovaní mediálneho obsahu alebo videohovoroch máte úplne voľné ruky. Smartfón je vybavený špičkovým procesorom, ktorý podporuje aj pripojenie do 5G siete.Odporúčaná maloobchodná cena je 1 999 Eur.Moderné chladnička zo série RB7300T od Samsungu udrží suroviny dlhšie čerstvé, chutné a na zahryznutie rovnaké, ako keď ste ich kúpili. Navyše vďaka True No Frost sa navždy zbavíte námraz. Chladnička dokáže každú priehradku chladiť rovnomerne a pomocou funkcie Humidity Fresh nastavíte v zásuvke požadovanú vlhkosť.Odporúčaná maloobchodná cena série je od 449 Eur.Tenký QLED televízor série Q70T (2020) od Samsungu uspokojí každého člena domácnosti. Poskytne potešenie pri sledovaní filmov v rozlíšení 4K aj pri hraní hier, ktoré pobeží hladko a plynulo vďaka funkcii AMD FreeSync. Obraz je navyše vylepšený umelou inteligenciou a vy tak môžete všetko, nehľadiac na kvalitu obrazu zo zdroja, na tomto televízore sledovať v 4K. Obraz sa vie prispôsobiť aj okolitému prostrediu tým, že upraví hodnotu jasu a vy tak máte k dispozícii vždy len ten najlepší obraz. Televízor nezaostáva ani v kvalite zvuku. Funkcia AVA automaticky zosilňuje hlasy a vy budete počuť každý dialóg ako keby sa odohrával hneď vedľa vás.Odporúčaná maloobchodná cena je od 799 Eur.Nová parná práčka zo série WW8000T od Samsungu vám vďaka QuickDrive vyperie až o polovicu rýchlejšie. Nielen to, ušetrí vám aj peniaze, pretože využíva až o pätinu menej energie a vďaka AI Wash práčka sama vie, koľko pracieho prostriedku, a aké množstvo vody má pri pracom cykle použiť a zabráni tak zbytočnému plytvaniu. Para potom zabezpečí, že bude odstránených až 99,9 % všetkých batérií a alergénov.Odporúčaná maloobchodná cena je od 959 Eur.Ak však máte záujem o iné zariadenia, môžete siahnuť napríklad po smartfóne Samsung Galaxy S20 FE, po ďalších modeloch inteligentnej práčky Samsung QuickDrive, televízoroch Samsung QLED, tablete Samsung Galaxy Tab S7, či po nositeľných zariadeniach, ako sú slúchadlá Samsung Galaxy Buds Live či smart hodinkách Galaxy Watch3.Informačný servis