Svojej práci bola oddaná do poslednej chvíle. Žiakov učila cez internet s kyslíkovou maskou, o pár dní zomrela

Svojej práci bola oddaná do poslednej chvíle a žiakov milovala viac ako čokoľvek iné. Učiteľka z amerického mesta Albuquerque v Novom Mexiku Philamena Belone prehrala svoj boj s koronavírusom, napriek tomu do poslednej možnej chvíle učila svojich žiakov aj s kyslíkovou maskou na tvári, píše CNN.

S ťažkým priebehom Covidu a zápalom pľúc bojovala v nemocnici niekoľko dní. Aj tak stále myslela na to, že sa chce vrátiť domov, aby mohla pokračovať vo výučbe. Philamena Belone totiž učila študentov s poruchami správania. Počas dňa vyučovala prostredníctvom internetu a po nociach cez telefón tých, ktorí k internetu prístup nemajú. Belonin brat Phil uviedol, že jeho sestra pracovala odhadom aj 70 hodín týždenne.

Lekárov uprosila, aby ju z nemocnice pustili do domácej liečby. Tí napokon súhlasili a učiteľka tak pokračovala vo svojej práci s kyslíkovou maskou na tvári z domu. Napokon sa jej stav zhoršil natoľko, že sama už nebola schopná dýchať, a tak ju museli znovu hospitalizovať. Lekári ju napojili na umelú pľúcnu ventiláciu, no svoj boj 11. decembra prehrala.

Belone po sebe zanechala tri deti. Bola tiež babičkou, smúti za ňou aj vnúčik.

Učiteľkinu smrť oplakáva nielen jej najbližšia rodina, ale aj samotní žiaci a kolegovia. „Jej úsmev žiaril do celej triedy a jej smiech sa rozliehal po chodbách,“ uviedol riaditeľ školy Eric North. „Ku každému, koho stretla, bola nesmierne milá. Jej energia a zmysel pre humor boli nákazlivé,“ dodal.

Philamena bola pred infikovaním zdravá, milovala šport, jazdu na koni, cestovanie či tanec a jej rodina dúfala, že sa z choroby dostane. Napriek ťažkému priebehu to bola ona, kto svojich blízkych upokojoval a tvrdil, že čoskoro určite vyzdravie. Podľa brata nechcela nikoho zaťažovať, a tak ani jej najbližší dlho netušili o tom, že bojuje s ťažkým priebehom.

Rodina uviedla, že lekári Philamene zistili zrazeniny v pľúcach a napokon jej zlyhali aj obličky a potrebovala dialýzu. Keď bolo jasné, že jej stav je nezvratný, rodina sa rozhodla pre najťažší krok. Lekárom oznámili, že ju môžu odpojiť od pľúcnej ventilácie a uvoľniť tak miesto niekomu, koho sa podarí zachrániť.

Belonin brat dúfa, že odkaz jeho sestry sa bude šíriť aj medzi ostatnými ľuďmi. „Určite by si priala, aby sa všetci mali radi a navzájom sa nesúdili, aby ľudia v sebe videli to najlepšie a robili všetko pre to, aby sa svet stal lepším,“ uviedol.