Pondelok 18.8.2025
Ste fanúšikmi Rokfortu? Máte jedinečnú šancu zažiť ho priamo pod Tatrami!
Tagy: Demänová Rezort Harry Potter PR
Teraz sa váš sen môže stať skutočnosťou - Demänová Rezort prináša jedinečný pobyt pre všetkých čarodejníkov a fanúšikov čarodejníckeho sveta! Škola volá? Priprav si prútik, ideš do ...
Zdieľať
18.8.2025 (SITA.sk) - Teraz sa váš sen môže stať skutočnosťou – Demänová Rezort prináša jedinečný pobyt pre všetkých čarodejníkov a fanúšikov čarodejníckeho sveta!
Leto sa chýli ku koncu a prázdniny sa pomaly končia, ale v Demänová Rezorte čaká na rodiny čarovný zážitok, ktorý spraví návrat do školy nezabudnuteľným. Už 29. augusta 2025 sa rezort premení na legendárnu školu Rokfort, kde sa učenie mení na dobrodružstvo plné kúziel, smiechu a magickej atmosféry.
Hostia si môžu pripraviť prútik, obliecť školský habit a nasadnúť na vlak z nástupišťa 9¾. Počas dňa ich čakajú čarodejnícke triedy, súťaže, zaklínadlá a minidisco s Dobbym. Na magických stanovištiach si môžu zmerať svoje schopnosti: zahrať si metlobal, odhaliť svoju fakultu s triediacim klobúkom, vyrobiť si vlastný čarodejnícky prútik, pochopiť kúzlo Dobbyho ponožiek, či preveriť pamäť pri Rokfortských puzzle a pexese. Čaká ich aj hra s metlami, Bankýrova mincová výzva, meranie sily s Hagridom alebo mentálne úlohy pre prefektov aj prvákov. Fanúšikovia sa môžu stretnúť s obľúbenými postavami – Dumbledoreom, Hagridom, Dobbym či Voldemortom – ktoré sa objavia na stanovištiach, pódiu aj medzi hosťami.
Okrem čarovného dňa v Rokforte ponúka Demänová Rezort množstvo atrakcií a pohodlia pre celú rodinu: bazény, wellness a fitness centrum, Fun centrum, detskú zónu, kolotoče, rozktomilé alpaky, mini zoo, skvelé reštaurácie a možnosť požičania bicyklov. Všetko, čo potrebujete pre aktivitu aj relax, máte na jednom mieste – od dobrodružstva cez šport až po gastronomické zážitky.
Ako špeciálny bonus si hostia môžu rezervovať apartmán v rokfortskej komnate kúziel, kde sa budú cítiť ako skutoční študenti Rokfortu. Apartmán je tematicky zariadený tak, aby si ho užili malí aj veľkí čarodejníci. Ponúka dokonalý zážitok pre celú rodinu a navyše vás tu bude čakať malé prekvapenie, ktoré dotvorí kúzelnú atmosféru pobytu.
Hostia, ktorí si rezervujú pobyt na tento deň, majú program automaticky v cene. Externí návštevníci si môžu zakúpiť vstupenku priamo na recepcii za 10 € na osobu. Počet miest je obmedzený, preto sa oplatí rezervovať včas.
Rezervujte si pobyt ešte dnes a zažite deň, ktorý spojí kúzla, zábavu a pohodlie v jednom. Pre každé dieťa to bude návrat do školy, na ktorý nezabudne!
Informačný servis
