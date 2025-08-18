|
|
Slovákom na deťoch a mladých záleží – v predajniach Tesco odovzdali 3,2 milióna hlasov pre 231 projektov
Tagy: grantová výzva PR Tesco
Počas júla a augusta zákazníci v predajniach odovzdali 3,2 milióna hlasov, čím rozhodli o výške grantovej podpory pre 231 projektov v programe Správne začiatky. V každom regióne Slovenska tak od septembra ...
18.8.2025 (SITA.sk) - Počas júla a augusta zákazníci v predajniach odovzdali 3,2 milióna hlasov, čím rozhodli o výške grantovej podpory pre 231 projektov v programe Správne začiatky. V každom regióne Slovenska tak od septembra pribudnú tri prospešné aktivity pre deti a mladých do 26 rokov. Všetkým projektom Tesco rozdelí celkovú sumu 223 300 eur. Slováci podporili najmä projekty v oblasti zdravia, športových aktivít, vzdelávania, rozvoja komunít a kultúry.
Grantový program Tesco Správne začiatky podporuje realizáciu užitočných nápadov, ktoré majú pozitívny dosah na deti, mládež a mladých ľudí do 26 rokov. Z prihlásených projektov vybrala odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a Nadácie Pontis 231 najlepších, ktoré postúpili do hlasovania v období od 14. júla do 10. augusta 2025 priamo v predajniach Tesco.
Každý zákazník Tesca mohol prostredníctvom žetónov za nákup rozhodnúť o výške podpory pre aktivity realizované vo svojom okolí. Tri najlepšie projekty v každom zo 77 regiónov na základe hlasovania získajú podporu vo výške 1 800 eur (1. miesto), 800 eur (2. miesto) alebo 300 eur (3. miesto). Celkovo tak Tesco podporí 231 zmysluplných aktivít v celkovej výške 223 300 eur. Realizovať sa budú od septembra 2025 do konca februára 2026.
"Teší nás, že Slovákom záleží na podpore rozvoja detí a mladých ľudí vo svojom okolí. Dôkazom je úžasných 3,2 milióna hlasov vo forme žetónov, ktoré zákazníci darovali svojim obľúbeným projektom. Podpora mladej generácie je na Slovensku mimoriadne dôležitou témou. Každý si zaslúži pozitívny štart do života a program Správne začiatky v tom pomáha presne tam, kde to je potrebné. Neziskové organizácie, občianske združenia, samosprávy či školy v každom regióne opäť priniesli zaujímavé nápady, ako deťom a mladým vylepšiť život," hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.
Aj druhá edícia programu Správne začiatky potvrdila, že Slováci považujú pomoc mladým pri štarte do života za dôležitú. Najväčší počet hlasov na predajniach odovzdali projektom v oblasti podpory zdravia, športu, vzdelávania, kultúry a rozvoja komunít. "Celkovo najviac hlasov v rámci celého Slovenska odovzdali zákazníci v bratislavskom Hypermarkete Tesco Petržalka – za projekty pre deti a mladých hlasovali až 78-tisíckrát," prezradila Katarína Pšenáková.
Podľa počtu hlasov boli v rámci celého Slovenska najúspešnejšie projekty:
Grantový program Správne začiatky je súčasťou širšej podpory spoločnosti Tesco pre mladých ľudí na Slovensku. Do tejto oblasti patria aj kariérne programy zamerané na podporu a rozvoj mladých kolegov – napríklad programy "Graduate", "Mladý líder" či "Tímlíder" pre čerstvých absolventov a budúcich lídrov, odborná prax pre študentov a študentky na prevádzkach alebo rozvojový program pre žiakov zo znevýhodneného prostredia.
"Podporu mladých ľudí vnímame ako veľmi dôležitú tému, ktorá je súčasťou našej firemnej filozofie vo viacerých oblastiach. Postupne vylepšujeme naše programy pre absolventov, stážistov a budúcich lídrov, aby sme ich ešte viac podporili a vytvorili transparentnejšie príležitosti pre ich kariérny rast. Sme presvedčení, že správne začiatky si zaslúžia všetci mladí vrátane našich začínajúcich kolegov a kolegýň," hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.
Grantový program Správne začiatky plynule nadväzuje na predchádzajúci úspešný program Vy rozhodujete, my pomáhame, spolu s ktorým Tesco podporilo 3 234 projektov za takmer 2,6 milióna eur.
Prehľad 231 projektov v 2. edícii grantového programu Správne začiatky: https://tesco.sk/pomahame/
Informačný servis
Informačný servis
