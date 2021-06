Ste občan EÚ a žijete v Británii? Imigračné úrady upozorňujú, aby ste nezabudli požiadať o štatút usadlíka

Bez časového obmedzenia

Viac ako päť miliónov žiadostí

23.6.2021 - Britské imigračné úrady budú vydávať 28-dňové upozornenia pre občanov Európskej únie (EÚ) žijúcich v Spojenom kráľovstve, aby si podali žiadosť o štatút usadlíka.Informuje o tom spravodajský portál BBC. Termín na podanie žiadostí je o týždeň, za určitých okolností však môžu ľudia žiadať aj po ňom.Minister pre imigráciu Kevin Foster uviedol, že ľudia, ktorí neuzavrú svoju žiadosť do budúcotýždňového termínu neutrpia škodu, pretože ich práva ochraňuje zákon. Úradníci zodpovední za imigráciu podľa jeho slov začnú ľuďom posielať 28-dňové oznámenia s odporúčaním, aby požiadali o status usadlíka.Ako vysvetlil, neprihlásení ľudia nebudú časovo obmedzení pri podaní žiadosti, ak na to majú opodstatnené dôvody. Medzi takých ľudí podľa neho napríklad patria študenti, ktorí pri prvom prihlasovaní sa na univerzitu nemajú daný status.Po referende o brexite v roku 2016, Spojené kráľovstvo zaviedlo pre občanov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) status usadlíka. Umožňuje im to zachovať si rovnaké práva na pobyt, cestovanie, zamestnanie a prístup k zdravotnej starostlivosti a výhodám.Dosiaľ si o daný status požiadalo 5,6 milióna obyvateľov EHP a ich rodinných príslušníkov. Existuje však zhruba 400-tisíc nevyriešených prípadov a vládna linka pomoci prijíma tisíce hovorov denne, uvádza BBC. Krajiny s najvyšším počtom žiadostí ich občanov sú Poľsko s 975-tisíc a Rumunsko s 918-tisíc žiadosťami.