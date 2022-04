Ste oveľa silnejší než si myslíte. Využite to!

Čo keby ste sa tento prístup pokúsili zmeniť a radšej sa naučili, ako sa každý deň, každý týždeň a každý rok nabudiť na lepšie výkony a dosiahnutie svojich cieľov a snov? Predstavte si, že ste najväčší fanúšik/najväčšia fanúšička samého/ samej seba a že práve vy sa môžete najviac povzbudiť a podporiť. Je náročné si to predstaviť, však? No nemalo by to tak byť.

Prevezmite kontrolu nad vlastným životom pomocou jednoduchého návyku.

Nájdete ho v novej knihe odborníčky na osobnostný rozvoj Mel Robbinsovej – High 5 .

Ponúka vám jednoduchý a osvedčený nástroj, ako nadobudnúť kontrolu nad svojím životom. Podporu vyjadrujeme tým, ktorých máme radi, a v niektorých situáciách aj tým, ktorých nepoznáme, aby sme ich povzbudili v plnení ich snov a cieľov.

Predstavte si však, aké by bolo skvelé, ak by ste takú lásku a podporu prejavili aj sebe. Alebo ešte lepšie, ak by ste z toho urobili každodenný zvyk.

Boli by ste nezastaviteľní.

Mel nás chce prostredníctvom tejto knihy naučiť, ako podporiť najdôležitejšiu osobu v našom živote, osobu, na ktorú sa dennodenne pozeráme v zrkadle – SAMÝCH SEBA.

Ak bojujete s nedostatkom sebavedomia (Kto s tým dnes nemá problém?)

Ak ste už unavení z toho otravného hlasu v hlave, ktorý vás neustále spochybňuje a karhá (Mohol by ho niekto už konečne umlčať?)

Ak sa vám darí vo všetkých oblastiach, no aj napriek tomu sa vždy sústredíte len na to, čo vám náhodou nevyjde (Nie ste v tom sami.)

Ak sa už nedokážete pozerať na to, ako si iní ľudia plnia sny, zatiaľ čo vy sedíte doma na gauči so psom pri nohách (Ale psa do toho radšej nezaťahujte.) ... potom je táto kniha určená práve pre vás.

Kniha High 5 je kombináciou Meliných výnimočných vedomostí a silných osobných zážitkov, vedecky podložených informácií a skúseností ľudí z celého sveta.

Mel vás touto knihou naučí, ako si začať veriť, pretože sny a ciele si môže plniť len zdravo sebavedomý človek. Zlepšite svoj postoj a svoje správanie k sebe samému.

Ak si chcete zvýšiť sebavedomie, ak chcete byť šťastnejší a konečne dosiahnuť to, po čom túžite, ste na správnej adrese. Uvidíte, že sa zasmejete aj sa veľa naučíte. Teraz je ten správny čas oceniť samých seba a povzbudiť sa.

Zaslúžite si to.

Kto je Mel Robbinsová?

Odborníčka na osobný rozvoj, úspešná autorka niekoľkých kníh, vrátane bestselleru 5 sekundové pravidlo, autorka najpočúvanejšieho podcastu na webovej stránke Audible a jedna z najsledovanejších spíkeriek na svete. Okrem toho vedie jedinečné online kurzy, ktorých sa mesačne zúčastňuje viac ako šesťdesiat miliónov ľudí a jej videá majú viac ako miliardu pozretí. Jej prednáška na konferencii TEDx Talk patrí medzi najúspešnejšie prednášky tejto konferencie vôbec.

Mel najviac teší to, že môže ľuďom meniť život, keď ich učí, aby v seba verili, a motivuje ich, aby pre túto zmenu niečo naozaj urobili.

S manželom Chrisom a troma deťmi žije v Novom Anglicku, ale vždy bude hrdá rodáčka zo stredozápadu.