Ste poistený v Union zdravotnej poisťovni? Inšpirujte sa desiatkami tisícok ľudí a ušetrite aj na poistení auta či bývania

20.3.2024 (SITA.sk) - Pohľad na výplatnú pásku môže niekedy človeka zaskočiť. Výšku platby zdravotného poistenia nie je možné ovplyvniť, ak si však zvolíte vhodnú zdravotnú poisťovňu, ušetriť sa predsa len dá. Viac než 70-tisíc poistencov Union zdravotnej poisťovne využíva i komerčné poistenie, v ktorom môžu klienti získať kvalitné poistenie za zvýhodnenú cenu. Union zdravotná poisťovňa je slovenským unikátom. Vďaka svojej sesterskej Union poisťovni ponúka klientom komplexné riešenia a to dokonca s možnosťou ušetriť. "Zvykneme hovoriť, že v Unione pomáhame s hľadaním lekárov i stratenej batožiny. Prevádzkujeme totiž zdravotnú poisťovňu i komerčnú poisťovňu, v ktorej si naši klienti vedia vybrať vysokokvalitné poistenie majetku, áut či cestovné poistenie. Voľbou Unionu získavajú naši klienti pocit bezpečia i možnosť ušetriť. A to sa v dnešnej dobe počíta," vysvetľuje Michal Špaňár, generálny riaditeľ Unionu.Počet klientov, ktorí využijú zľavy v Union poisťovni, narastá. "Takmer 72-tisíc poistencov Union zdravotnej poisťovne siahne po niektorom z poistných produktov našej Union poisťovne. Často ide o cestovné poistenie, ktoré sa na Slovensku spája s viacerými prvenstvami. Boli sme napríklad prvou poisťovňou, ktorá priniesla možnosť poistenia prostredníctvom jednoduchej SMS správy, boli sme tiež prvou poisťovňou, ktorá v čase COVID-19 priniesla pandemické krytie. Voľba komerčného poistenia je pre poistencov Union zdravotnej poisťovne len otázkou pár klikov v našej modernej aplikácii," dodáva Kristína Baluchová, hovorkyňa Unionu. V Union "appke" majú klienti možnosť priameho presmerovania na zvýhodnené produkty, rovnako tu majú k dispozícii aj široké portfólio benefitov i zliav v rámci zdravotnej poisťovne. " Poradenstvo o možnostiach výhod a zliav môžu klienti získať aj v širokej sieti našich pobočiek po celom Slovensku či prostredníctvom zákazníckeho centra. Je dobré vedieť, že aj keď výšku zdravotných odvodov sami ovplyvniť nemôžu, ušetriť je stále možné, a to dokonca s komfortom riešenia poistení pod jednou strechou," uzatvára Baluchová.Informačný servis