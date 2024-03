Žilinka sa poďakoval kolegom, ktorí sa podieľali na presune agendy v súvislosti so zrušením špeciálnej prokuratúry

Garancia plnenia úloh slovenskej prokuratúry

Stanovisko generálneho prokurátora

„Odídeme odtiaľto so vztýčenou hlavou," skonštatoval s tým, že úspešnosť obžalôb podaných prokurátormi špeciálnej prokuratúry na súdy predstavovala 96 percent.



20.3.2024 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa poďakoval všetkým kolegom z prokuratúr, ktorí sa podieľali na presune agendy v súvislosti s rušením Úradu špeciálnej prokuratúry ÚŠP ). V blízkej budúcnosti by mal zároveň poskytnúť bližšie informácie o komplexných opatreniach v tejto veci.„Ďakujem všetkým prokurátorom a štátnym zamestnancom organizačných zložiek Generálnej prokuratúry SR a krajských prokuratúr za nasadenie a aktívny prístup, aj v rámci výkonu práce nadčas, ktorú vynaložili v súvislosti so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry a prechodom agendy tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie úloh prokuratúry SR," uviedol Žilinka.Úrad špeciálnej prokuratúry po 20 rokoch končí. Generálna prokuratúra SR po vykonaní zákonných zmien súvisiacich so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry k 20. marcu 2024 garantuje plnenie úloh slovenskej prokuratúry. Informovala o tom hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová . Na implementácii zmien sa podieľala pracovná skupina, ktorej členmi boli zástupcovia dotknutých organizačných zložiek GP SR a orgánov prokuratúry SR.„Aj výsledkom činnosti tejto pracovnej skupiny bude prijatie opatrení organizačného, personálneho a materiálno-technického charakteru vrátane prípravy súvisiacej vnútrorezortnej legislatívy,“ poznamenala Drobová.Generálny prokurátor Maroš Žilinka zaradil všetkých prokurátorov ÚŠP k 20. marcu 2024 do organizačných zložiek Generálnej prokuratúry SR tak, ako mu to ukladá zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, a tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie úloh prokuratúry SR.„Zároveň platí stanovisko generálneho prokurátora, že na zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry využije zákonné oprávnenie, na základe ktorého určí, že vo veciach, v ktorých ku dňu zrušenia ÚŠP konal Špecializovaný trestný súd , až do právoplatného skončenia konania, ak tomu nebudú brániť objektívne dôvody, budú zásadne konať súčasní prokurátori ÚŠP, a to bez ohľadu na orgán prokuratúry alebo organizačnú zložku Generálnej prokuratúry SR, na ktorej budú pôsobiť, a to pri zachovaní zastupiteľnosti prokurátorov,“ dodala Drobová s tým, že rovnaký princíp Žilinka uplatní v trestných veciach, v ktorých došlo ku skončeniu vyšetrovania a ÚŠP bol predložený návrh na podanie obžaloby alebo na iné rozhodnutie.