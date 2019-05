Stecher po výhre nad SR: Šialený zápas v neuveriteľnej atmosfére

Na snímke vľavo strelec Tomáš Tatar, vpravo Richard Pánik (obaja Slovensko) a dole brankár Matt Murray a vpravo Troy Stecher (obaja Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Kanada na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 13. mája 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 14. mája (TASR) - Pondelňajšie hokejové divadlo v Steel Aréne nadchlo každého fanúšika. Dramatická prestrelka nakoniec vyznela pre hráčov Kanady, ktorí si po tesnom triumfe 6:5 pripísali ďalšie tri body do tabuľky A-skupiny MS. Po stretnutí boli spokojní hráči i tréner Alain Vigneault, ktorý priznal, že to bola pre jeho zverencov doteraz najťažšia skúška na turnaji.Slováci viedli 2:0 i 4:2, no na body nakoniec nedosiahli. Necelé dve sekundy pred záverečnou sirénou totiž rozhodol v presilovke Mark Stone. Krídelník Vegas Golden Knights oslávil rozhodujúcim gólom pondelňajšie 27. narodeniny.uviedol.Obranca Vancouveru Canucks Troy Stecher si búrlivú atmosféru, ktorú na tribúnach vytvorili domáci priaznivci, užíval i keď na Kanaďanov často pískali a rovnako sa zachovali i pri hymne. "pochvaľoval si.Dvadsaťpäťročný bek nepatrí medzi častých strelcov gólov, o to viac ho potešil veľmi dôležitý presný zásah z 37. minúty na 5:4.Radosť z tesného triumfu a najmä troch bodov mal kormidelník Vigneault. Jeho zverenci prehrali v úvodnom stretnutí s Fínskom (1:3), no v ďalších dvoch už zabrali naplno.uviedol. Záverečnú nepeknú scénu, keď domáci fanúšikovia vypískali kanadskú hymnu, komentoval len stručne: