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 24hod.sk    Šport

11. júna 2026

Štedré a krásne gesto od nemeckých futbalistov. Drahé cestovné fanúšikom preplatia


Tagy: Ceny Doprava Fanúšikovia MS vo futbale 2026

Priaznivci za túto správu môžu byť mimoriadne radi, navyše, ak vedeli, že cifra na vlak istý čas bola až 150 dolárov (130 eur). Nemeckí futbalisti zaplatia 600 fanúšikom z tejto krajiny za cestu ...



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germany_slovakia_wcup_soccer_83729 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Priaznivci za túto správu môžu byť mimoriadne radi, navyše, ak vedeli, že cifra na vlak istý čas bola až 150 dolárov (130 eur).


Nemeckí futbalisti zaplatia 600 fanúšikom z tejto krajiny za cestu autobusom na posledný zápas skupinovej fázy majstrovstiev sveta proti Ekvádoru.

Kritizované vysoké cestovné náklady teda riešiť nemusia, do New Jersey sa dostanú zadarmo z centra New Yorku. Bežný lístok na vlak stojí okolo 12,90 dolárov, čo je v prepočte niečo nad 11 eur, no v súčasnosti sa cena pohybuje vo výške 98 dolárov, čiže asi 85 eur.

Priaznivci za túto správu môžu byť mimoriadne radi, navyše, ak vedeli, že cifra na vlak istý čas bola až 150 dolárov (130 eur).

FIFA odmietla dotácie


Ceny lístkov kyvadlovou dopravou, ktoré pôvodne stáli 80 dolárov (69 eur) za podobnú cestu, sa znížili na 20 dolárov (17 eur). Ceny sú spôsobené tým, že FIFA odmietla dotovať výdavky na dopravu.

"Vzhľadom na vysoké náklady na cestovanie autobusom a vlakom v New Yorku počas majstrovstiev sveta zorganizovali nemeckí reprezentanti bezplatnú dopravu na posledný zápas skupinovej fázy pre 600 fanúšikov," uviedol nemecký futbalový zväz.

"Kapitán Joshua Kimmich a jeho spoluhráči hradia náklady na autobusy, ktoré odvezú fanúšikov z New Yorku do arény v New Jersey na zápas proti Ekvádoru," doplnilo sa vo vyhlásení jedného zo spolufavoritov na zisk titulu svetového šampióna.

Nedodržali sľub


Na majstrovstvách sveta v Rusku a Katare bola pre fanúšikov k dispozícii bezplatná doprava na duely a do fanúšikovských zón.

USA sa vo svojej dohode o usporiadaní z roku 2018 zaviazali ponúknuť rovnakú výhodu. V rámci úpravy dohody z roku 2023 bolo rozhodnuté, že si priaznivci budú platiť cestovné podľa aktuálnej ceny.


Zdroj: SITA.sk - Štedré a krásne gesto od nemeckých futbalistov. Drahé cestovné fanúšikom preplatia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny Doprava Fanúšikovia MS vo futbale 2026
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