|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 11.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. júna 2026
Štedré a krásne gesto od nemeckých futbalistov. Drahé cestovné fanúšikom preplatia
Priaznivci za túto správu môžu byť mimoriadne radi, navyše, ak vedeli, že cifra na vlak istý čas bola až 150 dolárov (130 eur). Nemeckí futbalisti zaplatia 600 fanúšikom z tejto krajiny za cestu ...
Zdieľať
11.6.2026 (SITA.sk) - Priaznivci za túto správu môžu byť mimoriadne radi, navyše, ak vedeli, že cifra na vlak istý čas bola až 150 dolárov (130 eur).
Nemeckí futbalisti zaplatia 600 fanúšikom z tejto krajiny za cestu autobusom na posledný zápas skupinovej fázy majstrovstiev sveta proti Ekvádoru.
Kritizované vysoké cestovné náklady teda riešiť nemusia, do New Jersey sa dostanú zadarmo z centra New Yorku. Bežný lístok na vlak stojí okolo 12,90 dolárov, čo je v prepočte niečo nad 11 eur, no v súčasnosti sa cena pohybuje vo výške 98 dolárov, čiže asi 85 eur.
Priaznivci za túto správu môžu byť mimoriadne radi, navyše, ak vedeli, že cifra na vlak istý čas bola až 150 dolárov (130 eur).
Ceny lístkov kyvadlovou dopravou, ktoré pôvodne stáli 80 dolárov (69 eur) za podobnú cestu, sa znížili na 20 dolárov (17 eur). Ceny sú spôsobené tým, že FIFA odmietla dotovať výdavky na dopravu.
"Vzhľadom na vysoké náklady na cestovanie autobusom a vlakom v New Yorku počas majstrovstiev sveta zorganizovali nemeckí reprezentanti bezplatnú dopravu na posledný zápas skupinovej fázy pre 600 fanúšikov," uviedol nemecký futbalový zväz.
"Kapitán Joshua Kimmich a jeho spoluhráči hradia náklady na autobusy, ktoré odvezú fanúšikov z New Yorku do arény v New Jersey na zápas proti Ekvádoru," doplnilo sa vo vyhlásení jedného zo spolufavoritov na zisk titulu svetového šampióna.
Na majstrovstvách sveta v Rusku a Katare bola pre fanúšikov k dispozícii bezplatná doprava na duely a do fanúšikovských zón.
USA sa vo svojej dohode o usporiadaní z roku 2018 zaviazali ponúknuť rovnakú výhodu. V rámci úpravy dohody z roku 2023 bolo rozhodnuté, že si priaznivci budú platiť cestovné podľa aktuálnej ceny.
Zdroj: SITA.sk - Štedré a krásne gesto od nemeckých futbalistov. Drahé cestovné fanúšikom preplatia © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemeckí futbalisti zaplatia 600 fanúšikom z tejto krajiny za cestu autobusom na posledný zápas skupinovej fázy majstrovstiev sveta proti Ekvádoru.
Kritizované vysoké cestovné náklady teda riešiť nemusia, do New Jersey sa dostanú zadarmo z centra New Yorku. Bežný lístok na vlak stojí okolo 12,90 dolárov, čo je v prepočte niečo nad 11 eur, no v súčasnosti sa cena pohybuje vo výške 98 dolárov, čiže asi 85 eur.
Priaznivci za túto správu môžu byť mimoriadne radi, navyše, ak vedeli, že cifra na vlak istý čas bola až 150 dolárov (130 eur).
FIFA odmietla dotácie
Ceny lístkov kyvadlovou dopravou, ktoré pôvodne stáli 80 dolárov (69 eur) za podobnú cestu, sa znížili na 20 dolárov (17 eur). Ceny sú spôsobené tým, že FIFA odmietla dotovať výdavky na dopravu.
"Vzhľadom na vysoké náklady na cestovanie autobusom a vlakom v New Yorku počas majstrovstiev sveta zorganizovali nemeckí reprezentanti bezplatnú dopravu na posledný zápas skupinovej fázy pre 600 fanúšikov," uviedol nemecký futbalový zväz.
"Kapitán Joshua Kimmich a jeho spoluhráči hradia náklady na autobusy, ktoré odvezú fanúšikov z New Yorku do arény v New Jersey na zápas proti Ekvádoru," doplnilo sa vo vyhlásení jedného zo spolufavoritov na zisk titulu svetového šampióna.
Nedodržali sľub
Na majstrovstvách sveta v Rusku a Katare bola pre fanúšikov k dispozícii bezplatná doprava na duely a do fanúšikovských zón.
USA sa vo svojej dohode o usporiadaní z roku 2018 zaviazali ponúknuť rovnakú výhodu. V rámci úpravy dohody z roku 2023 bolo rozhodnuté, že si priaznivci budú platiť cestovné podľa aktuálnej ceny.
Zdroj: SITA.sk - Štedré a krásne gesto od nemeckých futbalistov. Drahé cestovné fanúšikom preplatia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hamšík zažil strop na MS 2010, súčasný šampionát bude na top úrovni. Calzonu bránil, s Weissovcami má dobré vzťahy – FOTO
Hamšík zažil strop na MS 2010, súčasný šampionát bude na top úrovni. Calzonu bránil, s Weissovcami má dobré vzťahy – FOTO
<< predchádzajúci článok
Everton musí zaplatiť konkurenčnému Burnley mastnú kompenzáciu za porušenie pravidiel pred štyroch sezón
Everton musí zaplatiť konkurenčnému Burnley mastnú kompenzáciu za porušenie pravidiel pred štyroch sezón