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11. júna 2026
Everton musí zaplatiť konkurenčnému Burnley mastnú kompenzáciu za porušenie pravidiel pred štyroch sezón
Tagy: Premier League
FC Everton zaplatí FC Burnley milióny za to, že v sezóne 2021/2022 porušil pravidlá o ziskovosti a udržateľnosti, čo viedlo k vypadnutiu Burnley z Premier League. Anglický futbalový klub FC Everton ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - FC Everton zaplatí FC Burnley milióny za to, že v sezóne 2021/2022 porušil pravidlá o ziskovosti a udržateľnosti, čo viedlo k vypadnutiu Burnley z Premier League.
Anglický futbalový klub FC Everton musí zaplatiť tímu FC Burnley viac než 35 miliónov libier (40,54 milióna eur) ako kompenzáciu po úspešnom súdnom spore v súvislosti s porušením pravidiel o ziskovosti a udržateľnosti v Premier League počas sezóny 2021/2022, po ktorej hráči Burnley zostúpili z najvyššej anglickej futbalovej súťaže.
V roku 2023 bol Everton potrestaný odpočtom 10 bodov za finančné nezrovnalosti, neskôr tento trest upravili na odobratie šiestich bodov. V spomenutej sezóne Everton skončil šestnásty len o štyri body pred osemnástym FC Burnley, ktorý obsadil 18. miesto a zostúpil.
Klub z Burnley však úspešne argumentoval, že ak by sa uplatnila šesťbodová penalizácia za porušenie pravidiel už v tej sezóne, zachránil by sa na úkor Evertonu. Vedenie tímu z Liverpoolu rozhodnutie označilo za "chybný" verdikt a podalo odvolanie. Klub je aktuálne finančne stabilnejší po prevzatí americkou Friedkin Group z decembra 2024.
"Everton Football Club je prekvapený a rozhorčený rozhodnutím nezávislej disciplinárnej komisie Premier League, ktorá nariadila platbu kompenzácie klubu Burnley Football Club v súvislosti s porušením pravidiel v júni 2022. Everton sa odvolal a verí, že rozhodnutie je zásadne chybné v právnych i skutkových aspektoch... Toto rozhodnutie vytvára nebezpečný a nefunkčný precedens v anglickom futbale, keďže vychádza z princípu, že klub môže porušiť finančné pravidlá kedykoľvek počas finančného roka. Everton verí, že odvolanie bude úspešné," uvádza sa v stanovisku FC Everton.
Šéf FC Burnley Alan Pace vyjadril spokojnosť s rozhodnutím a uviedol, že kroky klubu boli oprávnené. "Nedalo sa akceptovať, že by sme súťažili v hre, ktorá bola neskôr preukázateľne skomplikovaná. Nezávislá komisia jasne potvrdila, že pravidlá boli porušené a získaná nespravodlivá výhoda," uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Everton musí zaplatiť konkurenčnému Burnley mastnú kompenzáciu za porušenie pravidiel pred štyroch sezón © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub FC Everton musí zaplatiť tímu FC Burnley viac než 35 miliónov libier (40,54 milióna eur) ako kompenzáciu po úspešnom súdnom spore v súvislosti s porušením pravidiel o ziskovosti a udržateľnosti v Premier League počas sezóny 2021/2022, po ktorej hráči Burnley zostúpili z najvyššej anglickej futbalovej súťaže.
V roku 2023 bol Everton potrestaný odpočtom 10 bodov za finančné nezrovnalosti, neskôr tento trest upravili na odobratie šiestich bodov. V spomenutej sezóne Everton skončil šestnásty len o štyri body pred osemnástym FC Burnley, ktorý obsadil 18. miesto a zostúpil.
Klub z Burnley však úspešne argumentoval, že ak by sa uplatnila šesťbodová penalizácia za porušenie pravidiel už v tej sezóne, zachránil by sa na úkor Evertonu. Vedenie tímu z Liverpoolu rozhodnutie označilo za "chybný" verdikt a podalo odvolanie. Klub je aktuálne finančne stabilnejší po prevzatí americkou Friedkin Group z decembra 2024.
"Everton Football Club je prekvapený a rozhorčený rozhodnutím nezávislej disciplinárnej komisie Premier League, ktorá nariadila platbu kompenzácie klubu Burnley Football Club v súvislosti s porušením pravidiel v júni 2022. Everton sa odvolal a verí, že rozhodnutie je zásadne chybné v právnych i skutkových aspektoch... Toto rozhodnutie vytvára nebezpečný a nefunkčný precedens v anglickom futbale, keďže vychádza z princípu, že klub môže porušiť finančné pravidlá kedykoľvek počas finančného roka. Everton verí, že odvolanie bude úspešné," uvádza sa v stanovisku FC Everton.
Šéf FC Burnley Alan Pace vyjadril spokojnosť s rozhodnutím a uviedol, že kroky klubu boli oprávnené. "Nedalo sa akceptovať, že by sme súťažili v hre, ktorá bola neskôr preukázateľne skomplikovaná. Nezávislá komisia jasne potvrdila, že pravidlá boli porušené a získaná nespravodlivá výhoda," uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Everton musí zaplatiť konkurenčnému Burnley mastnú kompenzáciu za porušenie pravidiel pred štyroch sezón © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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