 Štvrtok 25.12.2025
 24hod.sk    Z domova

25. decembra 2025

Štedrý deň z pohľadu polície v číslach: 1 446 hovorov a hliadky preverili 1 807 udalostí – VIDEO, FOTO


Polícia Štedrý deň Vianoce

Policajti na Štedrý deň prijali 1 446 hovorov a hliadky polície preverili 1 807 udalostí. Najčastejšie pritom išlo o udalosti súvisiace s občianskym spolunažívaním, ktorých ...



policia na stedry den 676x526 25.12.2025 (SITA.sk) - Policajti na Štedrý deň prijali 1 446 hovorov a hliadky polície preverili 1 807 udalostí. Najčastejšie pritom išlo o udalosti súvisiace s občianskym spolunažívaním, ktorých policajti riešili 186. Nasledovali zásahy v oblasti verejného poriadku, a to v 95 prípadoch.


Policajti poskytovali aj asistencie pri rôznych situáciách, napríklad pri pomoci iným zložkám alebo občanom, a to v 66 prípadoch. Súčasťou služby boli aj škodové udalosti v 65 prípadoch a riešenie udalostí v oblasti cestnej premávky v 61 prípadoch. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Tragická nehoda v Trenčianskom kraji


V Žilinskom kraji polícia rýchlo vypátrala a zadržala ženu podozrivú z násilného činu, policajti tak zabránili ďalšiemu ohrozeniu a zabezpečili potrebné procesné úkony.

V Trnavskom kraji zase riešili nebezpečnú situáciu, pri ktorej sa muž vyhrážal so zbraňou. „V Trenčianskom kraji zasiahla Vianoce tragická dopravná nehoda s fatálnymi následkami. Tento smutný prípad je tichou pripomienkou, že ohľaduplnosť a opatrnosť na cestách sú prejavom starostlivosti nielen o seba, ale aj o ostatných," uviedla polícia.

Výtržnosti v centre Bratislavy


Policajti v Nitrianskom kraji riešili poškodzovanie majetku aj zásah na ochranu posádky rýchlej zdravotnej pomoci pri agresívnom správaní zraneného muža. V Bratislavskom kraji zase riešili výtržnosti v centre mesta. Banskobystrických policajtov privolali k nehode na autobusovej stanici, pri ktorej došlo k zraneniu chodkyne.

„Ani Štedrý večer sa nezaobišiel bez alkoholu za volantom. V Prešovskom kraji zasahovali policajti, okrem iného, pri udalosti vodiča pod vplyvom alkoholu. Jeho včasným zastavením mu zabránili pri možnom ohrození ostatných účastníkov cestnej premávky," dodala polícia. V Košickom kraji policajti riešili viacero dopravných udalostí, vrátane tých, kde zohral úlohu alkohol či iné návykové látky.

Zdroj: SITA.sk - Štedrý deň z pohľadu polície v číslach: 1 446 hovorov a hliadky preverili 1 807 udalostí – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Polícia Štedrý deň Vianoce
