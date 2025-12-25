|
Štvrtok 25.12.2025
Dnes je 1. Sviatok vianočný
25. decembra 2025
Štedrý deň z pohľadu polície v číslach: 1 446 hovorov a hliadky preverili 1 807 udalostí – VIDEO, FOTO
Policajti na Štedrý deň prijali 1 446 hovorov a hliadky polície preverili 1 807 udalostí. Najčastejšie pritom išlo o udalosti súvisiace s občianskym spolunažívaním, ktorých ...
25.12.2025 (SITA.sk) - Policajti na Štedrý deň prijali 1 446 hovorov a hliadky polície preverili 1 807 udalostí. Najčastejšie pritom išlo o udalosti súvisiace s občianskym spolunažívaním, ktorých policajti riešili 186. Nasledovali zásahy v oblasti verejného poriadku, a to v 95 prípadoch.
Policajti poskytovali aj asistencie pri rôznych situáciách, napríklad pri pomoci iným zložkám alebo občanom, a to v 66 prípadoch. Súčasťou služby boli aj škodové udalosti v 65 prípadoch a riešenie udalostí v oblasti cestnej premávky v 61 prípadoch. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
V Žilinskom kraji polícia rýchlo vypátrala a zadržala ženu podozrivú z násilného činu, policajti tak zabránili ďalšiemu ohrozeniu a zabezpečili potrebné procesné úkony.
V Trnavskom kraji zase riešili nebezpečnú situáciu, pri ktorej sa muž vyhrážal so zbraňou. „V Trenčianskom kraji zasiahla Vianoce tragická dopravná nehoda s fatálnymi následkami. Tento smutný prípad je tichou pripomienkou, že ohľaduplnosť a opatrnosť na cestách sú prejavom starostlivosti nielen o seba, ale aj o ostatných," uviedla polícia.
Policajti v Nitrianskom kraji riešili poškodzovanie majetku aj zásah na ochranu posádky rýchlej zdravotnej pomoci pri agresívnom správaní zraneného muža. V Bratislavskom kraji zase riešili výtržnosti v centre mesta. Banskobystrických policajtov privolali k nehode na autobusovej stanici, pri ktorej došlo k zraneniu chodkyne.
„Ani Štedrý večer sa nezaobišiel bez alkoholu za volantom. V Prešovskom kraji zasahovali policajti, okrem iného, pri udalosti vodiča pod vplyvom alkoholu. Jeho včasným zastavením mu zabránili pri možnom ohrození ostatných účastníkov cestnej premávky," dodala polícia. V Košickom kraji policajti riešili viacero dopravných udalostí, vrátane tých, kde zohral úlohu alkohol či iné návykové látky.
Tragická nehoda v Trenčianskom kraji
V Žilinskom kraji polícia rýchlo vypátrala a zadržala ženu podozrivú z násilného činu, policajti tak zabránili ďalšiemu ohrozeniu a zabezpečili potrebné procesné úkony.
V Trnavskom kraji zase riešili nebezpečnú situáciu, pri ktorej sa muž vyhrážal so zbraňou. „V Trenčianskom kraji zasiahla Vianoce tragická dopravná nehoda s fatálnymi následkami. Tento smutný prípad je tichou pripomienkou, že ohľaduplnosť a opatrnosť na cestách sú prejavom starostlivosti nielen o seba, ale aj o ostatných," uviedla polícia.
Výtržnosti v centre Bratislavy
Policajti v Nitrianskom kraji riešili poškodzovanie majetku aj zásah na ochranu posádky rýchlej zdravotnej pomoci pri agresívnom správaní zraneného muža. V Bratislavskom kraji zase riešili výtržnosti v centre mesta. Banskobystrických policajtov privolali k nehode na autobusovej stanici, pri ktorej došlo k zraneniu chodkyne.
„Ani Štedrý večer sa nezaobišiel bez alkoholu za volantom. V Prešovskom kraji zasahovali policajti, okrem iného, pri udalosti vodiča pod vplyvom alkoholu. Jeho včasným zastavením mu zabránili pri možnom ohrození ostatných účastníkov cestnej premávky," dodala polícia. V Košickom kraji policajti riešili viacero dopravných udalostí, vrátane tých, kde zohral úlohu alkohol či iné návykové látky.
