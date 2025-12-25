|
Štvrtok 25.12.2025
Dnes je 1. Sviatok vianočný
|Denník - Správy
25. decembra 2025
Vianoce sú časom blízkosti, vďačnosti a nádeje, povedal vo vianočnom príhovore nitriansky biskup Judák
Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo svojom vianočnom príhovore, ktorý zaznel 24. decembra 2025 v Slovenskom ...
25.12.2025 (SITA.sk) - Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo svojom vianočnom príhovore, ktorý zaznel 24. decembra 2025 v Slovenskom rozhlase a televízii (STVR), pripomenul, že „pravý pokoj sa rodí zo vzdávania slávy Bohu a z konkrétnej lásky, ktorá sa stáva skutkom“. Biskup vyzval veriacich, aby si počas Vianoc uvedomili význam anjelských slov: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“.
„Vzdávanie slávy Bohu má byť vo všetkom na prvom mieste. Až potom sa človek môže tešiť z daru vytúženého pokoja,“ zdôraznil biskup Judák. Podľa neho sú Vianoce nielen kresťanským sviatkom, ale aj v sekulárnom prostredí časom štedrosti, dobroprajnosti a úprimnej vďačnosti. „Dávajú našim vianočným sviatkom tú ich nezameniteľnú črtu, ktorá človeka každého veku dokáže meniť, či otvoriť jeho častokrát zatvrdnuté srdce,“ povedal nitriansky biskup.
Biskup Judák tiež pripomenul, že Vianoce prebúdzajú túžbu po láskavosti a vzájomnosti, aby rodiny boli miestom prijatia, odpustenia a vzájomnej pomoci a aby tieto dni boli sviatkom blízkosti, radosti a pokoja. Zároveň však vyjadril pochopenie pre tých, ktorí Vianoce prežívajú v bolesti, samote či úzkosti, a zdôraznil, že „Vianoce sú príchodom Boha – Emanuela do našej dejinnej prítomnosti“ a „sú sprítomnením Božieho úsmevu, ktorý sa nám narodil“.
Posolstvo Vianoc je podľa neho určené všetkým ľuďom „dobrej vôle“ a vyzýva k tomu, aby láska neostala len slovom, ale aby sa prejavila v konkrétnych skutkoch. „Boh je láska – a to znamená byť verný a prítomný. Byť prítomný: v čase, v slove, v pohľade a predovšetkým v konaní,“ zdôraznil biskup. Na záver poprial všetkým požehnané tieto – a to nielen vianočné chvíle – plné skutočného Svetla a Božej lásky – aj dobrých ľudí, vo svete, i v našej blízkosti.
Zdroj: SITA.sk - Vianoce sú časom blízkosti, vďačnosti a nádeje, povedal vo vianočnom príhovore nitriansky biskup Judák © SITA Všetky práva vyhradené.
