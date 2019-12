Štedrý Mikuláš vo Volkswagen Slovakia: Deťom rozdal tony sladkostí

Štedrý Mikuláš vo Volkswagen Slovakia: Deťom rozdal štyri tony sladkostí Foto: Volkswagen Slovakia Foto: Volkswagen Slovakia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. decembra (OTS) - Najväčšia automobilka na Slovensku obdarováva každoročne na sviatok svätého Mikuláša deti svojich zamestnancov. Inak tomu nebolo ani teraz a pre viac ako 8-tisíc detí pripravil Volkswagen Slovakia balíčky so sladkosťami a k tomu špeciálne mikulášske predstavenie či lístky do kina.Balíčky do závodu aj tento rok priviezol špeciálny kamión. Naplnený bol viac ako 30 paletami a ich sladký obsah vážil dokopy viac ako 4 tony. Mikulášska nádielka však nebola len o sladkostiach: „“ uviedla hovorkyňa Volkswagen SlovakiaPre deti do 8 rokov bolo pripravené mikulášske predstavenie – muzikál Snehová kráľovná – Tajomstvo zrkadla. Príbeh na motívy H. Ch. Andersena si rodiny zamestnancov Volkswagen Slovakia mohli pozrieť exkluzívne o deň skôr ako ostatná verejnosť. Po predstavení mali Mikuláš a jeho pomocníci plné ruky práce, aby rozdali sladké balíčky všetkým deťom. Na svoje si prišli však aj staršie deti. Tie okrem balíčkov dostali lístky do kina na film podľa vlastného výberu.Volkswagen Slovakia vyplatil zamestnancom aj v tomto roku 13. a 14. plat ako dovolenkovú a vianočnú odmenu: „,“ dodalaVolkswagen Slovakia vypláca 13. a 14. plat už takmer tri desaťročia. 14. plat môže pritom dosiahnuť výšku až 100 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Automobilka okrem toho poskytuje svojim zamestnancom aj množstvo ďalších finančných i nefinančných benefitov, vrátane zdravotnej starostlivosti priamo v závode.