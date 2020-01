Štefan Svitko mal v 11. etape Rely Dakar slabší štart a vypadol aj z elitnej desiatky (video)

Svitko stráca na 10. mieste 104 sekúnd

Brabec stratil zo svojho náskoku

Výsledky - Rely Dakar 2020 - 11. etapa

Shubaytah - Haradh, 379 km meraných úsekov





Motocykle: 1. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna 4:09:22 h, 2. Matthias Walkner (Rak.) KTM +9 s, 3. Luciano Benavides (Arg.) KTM +2:48 min, 4. José Ignacio Cornejo Florimo (Čile) Honda +2:53, 5. Toby Price (Aus.) KTM +5:49, 6. Jamie McCanney (V. Brit.) Yamaha +6:22, ... 15. Štefan Svitko (SR) KTM +17:58



Celkové poradie (po desiatej etape): 1. Ricky Brabec (USA) Honda 38:33:28 h, 2. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna +13:56 min, 3. Toby Price (Aus.) KTM +22:34, 4. Matthias Walkner (Rak.) KTM +29:53, 5. Joan Barreda (Šp.) Honda +30:09, 6. José Ignacio Cornejo Florimo (Čile) Honda +32:36, ... 11. Štefan Svitko (SR) KTM +2:08:20 h

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Víťazom jedenástej etapy 42. ročníka pretekov Rely Dakar v Saudskej Arábii sa stal Čiľan Pablo Quintanilla na motocykli Husqvarna.Na 379 km meraných úsekov medzi mestami Shubaytah a Haradh dosiahol čas 4:09:22 h a len o deväť sekúnd zdolal druhého Rakúšana Matthiasa Walknera na KTM.Tretí finišoval Argentínčan Luciano Benavides so stratou 2:48 min rovnako na stroji značky KTM.Štefan Svitko mal vo štvrtok slabší štart a na prvom medzičase ho klasifikovali ako dvadsiateho v poradí. Potom však svoj výkon stabilizoval a pohyboval sa okolo 15. miesta, ktoré mu napokon patrilo aj v cieli.Na Quintanillu stratil necelých 18 minút a v celkovom poradí klesol na 11. pozíciu za Američana Andrewa Shorta. Pred poslednou 12. etapou z Haradhu do Qiddiye (374 km meraných úsekov) stráca na desiatu priečku len 1:44 min.Priebežným lídrom naďalej zostáva Američan Ricky Brabec, no na štvrtkovú etapu nebude spomínať v najlepšom. Obsadil až desiatu pozíciu a zo svojho komfortného náskoku stratil takmer 12 minút.Druhý Quintanilla momentálne zaostáva o necelých 14 minút. Na tretiu pozíciu sa posunul Austrálčan Toby Price, štvrtý je Rakúšan Walkner a piaty Španiel Joan Barreda Bort.