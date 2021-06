Štefanec odsudzuje špionáž zo strany USA voči európskych lídrom, vo vzťahoch medzi spojencami musí existovať dôvera

Budovanie bezpečnostných kapacít

Incident treba vyšetriť

6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Vo vzťahoch medzi najbližšími spojencami musí existovať dôvera. Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (KDH/EPP) to uviedol pre agentúru SITA. Reagoval tak na informácie o tom, že Spojené štáty americké mali s pomocou dánskej kontrarozviedky odpočúvať popredných európskych lídrov.„Takéto praktiky považujem za neprijateľné a aj na pôde Európskeho parlamentu požadujeme dôkladné vyšetrenie tohto incidentu,“ uviedol europoslanec. Dodal, že partnerom Európskej únie musí byť jasne dané najavo, že podobné praktiky sú za čiarou.Na druhej strane je podľa Štefanca potrebné viac budovať a zdokonaľovať európske bezpečnostné kapacity. „Nielen kvôli tomuto incidentu, ale aj pre predchádzanie špionáže zo strany iných štátov,“ povedal.Europoslanec konštatuje, že špionáž bola v dejinách ľudstva prítomná vždy, no v tomto prípade bude dôležité to, aby sa celý incident vyšetril a obnovila sa vzájomná dôvera v transatlantickom partnerstve.Viaceré médiá priniesli v pondelok 31. mája informáciu o tom, že USA v spolupráci s dánskou rozviedkou špehovali v rokoch 2012 až 2014 vysokopostavených predstaviteľov Európskej únie, napríklad nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú . Viaceré krajiny tieto kroky odsúdili.