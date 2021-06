Fico chytil v opozícii druhý dych, Smer razí politiku rovnako agresívne ako svojho času Matovič

Rovnaký štýl ako OĽaNO

6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa zhostila opozičnej politiky veľmi aktívne a je najviditeľnejšou opozičnou politickou stranou súčasnosti.Ďalšie opozičné strany nedokážu pretláčať vlastné témy rovnako efektívne a na aktuálne problémy koalície reagujú menej razantne a v porovnaní so stranou Smer-SD neskôr.Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Spôsob tvorby opozičnej politiky predstaviteľov Smeru-SD sa podľa neho výrazne podobá na štýl vedenia opozičnej politiky Igora Matoviča (OĽaNO), je rovnako agresívna, ide na hranu, niekedy až za hranice elementárnej slušnosti.„Predstavitelia strany Smer-SD súčasnej vládnej koalícii v plnej miere oplácajú ich nedávny vlastný chlebík v čase ich pôsobenia v opozičných kreslách. Frekvencia mediálnych výstupov je veľmi vysoká a dopĺňaná vizuálnymi nástrojmi. Ich hodnotenia sú osobné a urážlivé. A najmä, sú často postavené na domnienkach, domýšľaniach, rečníckych otázkach a konšpiráciách," zhodnotil politológ.Táto politika podľa jeho slov prináša významné politické body. Zároveň to považuje za dobrú správu pre samotnú stranu, nie však pre úroveň politickej kultúry a kvalitu obsahu slovenskej politiky.Za najvýraznejšiu tvár súčasnej opozície označil Eštok lídra Smeru-SD Roberta Fica. „Pritom len pred pár rokmi sa zdalo, že už výraznejšej politickej aktivity, ktorá by mohla byť úspešná, schopný nebude. Dnes však vidíme inú tvár Roberta Fica. V polohe opozičného politika akoby chytil druhý dych a jeho politický inštinkt sa znovu prebudil. Je opäť na obraze a skutočne si svoju participáciu v politických súbojoch a konfliktoch užíva," myslí si politológ.Fico bol podľa neho v diskusiách vždy rétoricky silným aktérom, s novou chuťou sa vrátila aj jeho ochota ísť tiež do diskusných súbojov. „Experimentuje aj s novými médiami, kde je však už menej autentický. V tomto priestore ho však dokážu zastúpiť, čo do rozsahu publika a dosahu výstupov, jeho ďalší stranícki kolegovia," doplnil.Smer-SD sa podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus z polovice mája dostal už na tretie miesto a predbehol aj vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Svoj hlas by mu odovzdalo 11,8 percenta respondentov.Eštok poukázal na fakt, že sa opäť potvrdzuje verejne známa zjednodušená politologická poučka o tom, že zväčša dochádza k poklesu popularity pre strany, ktoré sú vo vláde a „nesú bremeno" tvorby politiky a jej neúspechov.„Na druhej strane je pre opozičné politické strany jednoduchšie popularitu získavať, pretože môžu stavať na nespokojnosti verejnosti, poukazovať na chyby vládnej garnitúry, sľubovať nemožné a neniesť za to žiadnu politickú zodpovednosť. Je už na jednotlivých stranách, ako sa dokážu s týmto zvýhodnením a znevýhodnením popasovať," uzavrel politológ.