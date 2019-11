Štefanec po neúspešnej voľbe za podpredsedu EPP: Ideme ďalej

Na archvínej snímke poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ivan Štefanec (KDH). Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Záhreb 21. novembra (TASR) - Jediným kandidátom z krajín strednej Európy na post podpredsedu Európskej ľudovej strany (EPP) na kongrese tohto politického zoskupenia v Záhrebe bol slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH). Do vedenia EPP sa nakoniec nedostal, hoci získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov kongresu.povedal Štefanec vo štvrtok pre TASR krátko po oznámení výsledkov štvrtkových volieb. Dostal 262 hlasov delegátov, tie však nestačili na získanie pozície vo vedení európskych ľudovcov. Najbližšiu šancu — ak by sa ju rozhodol využiť — bude mať zrejme až na najbližšom volebnom sneme EPP, čo za štandardných okolností znamená tri roky. V takom prípade by sa chcel kampani venovať viac ako necelý mesiac a oslovil by partnerské strany z viacerých európskych krajín.Najväčšiu podporu dostal Štefanec od delegátov z krajín strednej Európy, avšak viaceré strany z tohto regiónu na snem z rôznych dôvodov neprišli a nehlasovali (zo Slovenska absentovali zástupcovia strany Most-Híd). Podľa jeho slov však KDH, za ktoré kandidoval, dokázalo, že má aj silný európsky potenciál a je stále v hre pri ovplyvňovaní európskej politiky.Pre EPP bude Štefanec naďalej činný ako europoslanec, šéf slovenskej delegácie ľudovcov v Európskom parlamente a predseda platformy SME Europe, najväčšej politickej organizácie v Európe, ktorá sa zaoberá právami malých a stredných podnikov (MSP) a vytvára a rozvíja spoločnú európsku politiku priateľskú k MSP.povedal.Štefanec konštatoval, že nové zloženie vedenia EPP nie je vyvážené z hľadiska regiónov, no ocenil, že európskym ľudovcom bude šéfovať Poliak Donald Tusk.uviedol Štefanec. Dodal, že s Tuskom sa bližšie nepozná, ale vyjadril nádej, že si k sebe nájdu cestu nielen formou spolupráce medzi Tuskom a europarlamentom, ale aj priamych vzťahov so zástupcami stredoeurópskych krajín.(spravodajca TASR Jaromír Novak)