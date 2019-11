Aktivisti z Greenpeace ukradli zo sídla CDU časť loga strany

Skupina aktivistov z environmentálnej organizácie Greenpeace obsadila bývalý kostol sv. Lamberta 8. januára 2018 v nemeckej obci Immerath. Chcú tak zabrániť demolácii stavby, ku ktorej má dôjsť kvôli ťažbe lignitu. Foto: TASR/DPA - Henning Kaiser Foto: TASR/DPA - Henning Kaiser

Berlín 21. novembra (TASR) - Aktivisti za ochranu klímy z environmentálneho hnutia Greenpeace odstránili vo štvrtok písmeno "C" z loga nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) umiestneného na budove jej sídla v Berlíne. Týmto činom chceli protestovať proti "katastrofálnej" klimatickej politike CDU, informovala agentúra DPA.Aktivisti odstránili obrovské červené písmeno "C" a ku zostávajúcej skratke "DU", ktorá v nemčine znamená osobné zámeno "ty" pridali transparent s textom "by si mal ochraňovať klímu".Podľa Greenpeace CDU zlyhala v tom, že neprijala opatrenia na záchranu božieho diela, čím nenaplnila kresťanskú podstatu vyplývajúcu z jej názvu.Hovorkyňa Greenpeace uviedla, že ukradnuté písmeno "C" teraz bude cestovať po Nemecku a objaví sa na troch rôznych miestach. Krátko po akcii aktivistov vznikol aj účet písmena "C" na Twitteri. V príspevku sa objavili informácie o tom, že sa "rozlúčilo" s konzervatívnou stranou.To, ako sa aktivistom podarilo odmontovať časť loga z budovy, nie je jasné. Berlínska polícia incident nekomentovala. Všetci členovia CDU medzičasom odcestovali do Lipska, kde sa v piatok začne zjazd strany.