Štefanec: Putin stráca popularitu a občania sa búria, Európska únia je pripravená Ukrajinu chrániť

Nemôžeme ustupovať

Kyjev aj Západ majú obavy

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin stráca popularitu. Občania a najmä mladá generácia sa búria proti všadeprítomnej korupcii, podvodom a „rodinkárstvu.“ Pre agentúru SITA to uviedol poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ivan Štefanec (KDH).Dodal, že v takýchto situáciách vždy Putin siahol po demonštrovaní sily a snažil sa tak odvrátiť pozornosť od neriešiteľných domácich problémov. Navyše, v septembri čakajú Rusko voľby do Štátnej Dumy a Putin sa obáva o ich priebeh a výsledok.V súvislosti s pohybom ruských vojsk v blízkosti ukrajinského územia Štefanec uviedol, že každý štát má právo po svojom území premiestňovať vlastnú armádu tak, ako uzná za vhodné. Upozornil však, že tu ide o masívnu koncentráciu vojsk a vojenskej techniky na hraniciach s Ukrajinou a Bieloruskom, spojenú s ekonomickým a diplomatickým nátlakom, verbálnymi útokmi a rozpútaním ďalšieho kola dezinformačnej vojny.Podľa europoslanca si je potrebné uvedomiť, že Ukrajina je s Ruskom fakticky vo vojnovom stave, pretože to boli práve ruské jednotky, ktoré v roku 2014 vtrhli na jej územie a časti dodnes okupujú. Štefanec zdôraznil, že každá aktivita podobná tej, akú možno vidieť dnes, musí vyvolať znepokojenie.„Ukrajinu je potrebné ubezpečiť, že sme pripravení chrániť jej územnú celistvosť v súlade s medzinárodným právom. Zároveň musíme na Rusko diplomatickými prostriedkami pôsobiť tak, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu a predostrelo svoje požiadavky a problémy tam. Nemôžeme však ustupovať a posúvať tak hranice toho, kam je Putin schopný až zájsť,“ upozornil Štefanec.Podľa europoslanca je stále možné, že ide zo strany Ruska len o demonštráciu sily a nie o vážne mienený pokus o rozpútanie konfliktu. Dodal však, že ho znepokojuje vypuknutie nových bojov na území Donbasu, ktoré si už zbytočne vyžiadali životy na oboch stranách.Kyjev a Západ vyjadrujú znepokojenie nad správami o rozmiestňovaní ruských vojsk v blízkosti ukrajinského územia v čase stále častejšieho porušovania prímeria na Donbase.Boje medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a Moskvou podporovanými separatistami prepukli krátko po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Konflikt si doteraz vyžiadal viac ako 14-tisíc ľudských životov. Rokovania o jeho politickom vyriešení viaznu.