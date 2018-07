Štefanec sa v EP angažoval pri afére Dieselgate a v podpore podnikania

Ivan Štefanec, archívna snímka. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Štrasburg/Bratislava 28. júla (TASR) – Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) považuje za najväčší úspech počas svojho prvého volebného obdobia v Európskom parlamente (EP) legislatívu, ktorá prešla a týkala sa aféry Dieselgate. Uviedol to pre TASR počas júlovej plenárnej schôdze EP v Štrasburgu.priblížil. Nové pravidlá sú platné rovnako v celej EÚ, zvýšili sa pokuty pre tých, ktorí by chceli klamať spotrebiteľov - dokonca až do výšky 30.000 eur na jedno auto v prípade, že nebude zodpovedať tomu, čo výrobca uvádza.dodal.V oblasti digitalizácie víta zrušenie roamingových poplatkov medzi jednotlivými krajinami a v celej Únii a odstránenie bariér tzv. geoblokovania, aby informácie medzi jednotlivými krajinami prúdili slobodnejšie bez akýchkoľvek bariér.konštatoval Štefanec.Ďalej uviedol, že podporili mnoho projektov v rámci digitalizácie, vytvorili základy pre kapitálovú úniu, aby podnikatelia, ktorí potrebujú peniaze pre svoj rozvoj, nemuseli ísť vždy len do banky, ale aby mohli byť financovaní takisto z kapitálových projektov.uviedol. Zdôraznil pritom, že oblasť malého podnikania je takisto témou, ktorej sa dlhodobo venuje.Europoslanec inicioval v súvislosti s témou vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej podľa jeho slov nielen rozpravu v EP s následnou rezolúciou, ale aj misiu EP na Slovensko, ktorá prišla so závažnými zisteniami.uviedol Štefanec. Opätovne potvrdil, že do konca roka príde na Slovensko ďalšia misia, špeciálne sústreďujúca sa len na kontrolu európskych prostriedkov v poľnohospodárstve aj na základe výpovedí malých farmárov.Štefanec má záujem pokračovať aj v ďalšom funkčnom období ako europoslanec.uzavrel.V roku 2016, keď TASR oslovila všetkých europoslancov v ich polčase vládnutia, Štefanec vyzdvihol medzi jeho dovtedajšími aktivitami zmiernenie dopadov smernice o zbraniach a strelive vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a to, že ako viceprezident SME Europe už vtedy presadzoval znižovanie administratívy a zlepšenie podmienok pre živnostníkov a malých podnikateľov.Europoslanec je členom poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov). Zároveň je členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie. Taktiež je náhradníkom vo Výbore pre rozpočet, Podvýbore pre ľudské práva, v Osobitnom výbore pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom, v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ-Ukrajina a v Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.