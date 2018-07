Ľ. Černecká: Pavúky žijúce v SR sú jedovaté, ale netreba sa ich báť

Na snímke dvaja zo štvorčlenného autorského kolektívu vpravo Ľudmila Černecká a vľavo Peter Gajdoš počas prezentácie knihy Pavúky Slovenska, ktorú pripravilo vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (SAV) Veda v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 28. júla (TASR) – Pavúky Slovenska je priekopnícka kniha, ktorá po prvý raz uvádza komplexné slovenské názvoslovie a prehľad takmer 1000 druhov týchto drobných živočíchoch žijúcich na našom území. Vyšla vo vydavateľstve Veda Slovenskej akadémie vied (SAV).Spoločnou charakteristikou pavúkov je, že majú osem nôh a štyri alebo šesť očí. Tiež to, že žijú všade: v rôznych lesoch, púštnych a stepných oblastiach, tropických dažďových pralesoch, v mokrom machu, hlboko v pôde, medzi kameňmi, na listoch kríkov a stromov aj pod ich kôrou, v jaskyniach, na lúkach i v domácnostiach. Niekoľko druhov sa s obľubou ponára do vody, ale len jediný na svete – pavúk vodný, žije pod vodou. Všetky pavúky sú dravce, ich potravou sú iné živočíchy, najmä hmyz. Konzumujú aj peľ a cicajú rastlinné šťavy.Čitateľ sa dozvie, že pavúky majú mimoriadny význam pre prírodu i človeka. Denne skonzumujú obrovské množstvo bezstavovcov, najmä bylinožravého hmyzu, ktoré môže predstavovať až 70 percent ich telesnej hmotnosti. Odhady odborníkov naznačujú, že pavúky spotrebujú podstatne viac hmyzu než mäsožravé vtáky. Vlaňajšia štúdia odhalila, že ročne celosvetovo skonzumujú pavúky 400 až 800 miliónov ton potravy. Pre porovnanie: ľudská populácia skonzumuje ročne 400 miliónov ton mäsa a rýb.Pavúčí jed má priaznivé využitie najmä v medicíne. Pomáha zmierniť chronické bolesti, mohol by spomaliť priebeh svalovej dystrofie alebo vyliečiť arytmiu srdca. V poľnohospodárstve môže mať veľký význam v podobe bioinsekticídu, ktorý by bol bezpečnejšou a efektívnejšou formou oproti klasickým chemickým postrekom spôsobujúcim vážne zdravotné a environmentálne problémy. Doteraz sa vyextrahovalo 1500 rôzne účinných toxínov zo 100 druhov pavúkov.na nedávnej prezentácii knihy v Bratislave uviedla pre TASR Ľudmila Černecká z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorá knihu napísala s pracovníkmi SAV Annou Šestákovou, Petrom Gajdošom a Valeriánom Francom.Podľa Gajdoša náučno-populárna kniha obsahuje 971 druhov a 39 čeľadí pavúkov. Okrem množstva textu nechýbajú farebné fotografie s detailným zložením tela na identifikáciu jednotlivých pavúkov, čo pomôže nielen odborníkom. Čeľaď Linyphiidae – plachtárkovité, je u nás najbohatšie zastúpená s 326 druhmi pavúkov v 127 rodoch. Naopak, vzácnym jediným druhom trvale žijúcim na Slovensku je maloočka zelenkastá (čeľaď Sparassidae – maloočkovité) a pavúk ceto širokohlavé z čeľade Trachelidae – cetovité.