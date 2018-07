Štefanec: Zrušenie roamingu bolo správne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júla (TASR) – Vlaňajšie zrušenie roamingu v Európskej únii (EÚ) bolo veľmi pozitívnym a správnym krokom a pre Slovákov prinieslo lacnejšie telefonovanie. Podobným prínosným opatrením je aj pripravované zrušenie geoblokovania niektorých digitálnych služieb. Pre TASR to uviedol europoslanec za Kresťanskodemokratické hnutie Ivan Štefanec, do ktorého agendy patrí aj jednotný digitálny trh.zdôraznil Štefanec.Obdobná situácia podľa neho nastáva aj v prípade internetu v súvislosti so zavádzaním zrušenia takzvaného geoblokovania. To doteraz napríklad obmedzovalo užívateľov využívať online služby v cudzích krajinách či nakupovať v zahraničnom e-shope.vysvetlil europoslanec.Do budúcnosti podľa jeho názoru existuje tiež priestor pre vznik celoeurópskych operátorov, ktorí by ponúkali telekomunikačné služby za rovnaké ceny a za rovnakých podmienok vo všetkých členských štátoch EÚ.zakončil Štefanec.