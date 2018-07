Taliansko chce na žiadateľov o azyl platiť menej

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 24. júla (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini podniká kroky na zníženie finančných prostriedkov, ktoré jeho krajina vynakladá na žiadateľov o azyl, informuje agentúra AP.Salvini to v pondelok uviedol s tým, že iba niektorí zo žiadateľov o azyl budú dostávať rozšírené sociálne služby zamerané na pomoc s ich integráciou.Talianske ministerstvo vnútra spresnilo, že nová smernica navrhuje dve úrovne služieb - základnú, ktorú dostávajú všetci žiadatelia o azyl, a rozšírenú pre tých, ktorí majú nárok na špeciálnu ochranu. Do tejto skupiny patria napríklad maloletí migranti bez sprievodu.Salvini, ktorý je v rámci novej talianskej vlády hlasitým zástancom protiimigračnej línie, uviedol, že sumu, ktorú Taliansko vynakladá na jedného migranta, plánuje znížiť z 35-tich na 25 eur na deň, píše AP. Touto redukciou bude Taliansko podľa Salviniho na rovnakej úrovni s ostatnými európskymi krajinami.Nová smernica sa týka aj zmlúv o poskytovaní služieb a navrhuje spoluprácu s talianskym protikorupčným úradom. Vyskytlo sa totiž niekoľko prípadov organizovaného zločinu infiltrovaného do služieb v migračných centrách.