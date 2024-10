Stein, Barbarič a Jaroš musia vypátrať astrológa aj vzácnu knihu

Prekliata kniha je desiaty diel série historických detektívok o kapitánovi Steinovi, notárovi Barbaričovi a seržantovi Jarošovi. Tentoraz trojica zavíta do staroslávnych Košíc a pobehajú aj okolie, najmä Hradovú a Čierny les. A ako vraví autor Juraj Červenák, „potečie krv, veľa krvi!“

V Košiciach, sídelnom meste Horného Uhorska, záhadne zmizol cisársky astrológ Hieronymus Scotta. Rudolf II. preto poveril Steina, Barbariča a Jaroša, aby putovali do tých odľahlých končín a našli nielen Scottu, ale najmä vzácnu knihu, ktorú mal astrológ získať.

Traja vyšetrovatelia po príchode do pevnostného mesta zistia, že prípad strateného hvezdára je len jedným vláknom v sieti zločinov. Navyše v Košiciach narastá napätie medzi protestantskými mešťanmi a katolíckymi hodnostármi, ktorí tu našli útočisko pred tureckou expanziou. Vo vzduchu visí násilie a hovorí sa o veľkom povstaní proti monarchii.

Neradostné predstavy spôsobili, že Barbariča obostrel čierny kúdol beznádeje. Znovu zúfalo zalomcoval putami, no len si zhoršil odreniny. Zasyčal cez zaťaté zuby a vzdal to. Aj preto, že začul blížiace sa kroky. Zdvihol zrak. Prichádzajúci muž bol len tmavou siluetou na pozadí táborového ohňa, ale Barbarič ho napriek tomu spoznal.

Vypočujte si úryvok.

Číta Boris Farkaš:

<center><iframe width="100%" height="200" scrolling="no" frameborder="no" src="https://www.soundtier.com/slovart/prekliata-kniha-cervenak-ukazka/embed-wide"></iframe></center>

Séria o kapitánovi Steinovi, notárovi Barbaričovi a kaprálovi Jarošovi patrí k tomu najlepšiemu, čo u nás v posledných rokoch vychádza. Famózne napísané historické detektívky, ktoré si s chuťou čítajú aj tí, ktorí tomuto žánru veľmi neholdujú.

Červenák aj v Prekliatej knihe dokazuje, že je majstrovský rozprávač – vie dokonale vystavať zápletku, vykresliť postavy a to všetko umiestniť do historických kulís, ktoré má precízne naštudované a zvládnuté. Nechýbajú akčné dobrodružné scény, v ktorých strieka krv a za slovník by sa nehanbil žiadny sedliak. Intrigy a zákulisné ťahy, tajomno v povetrí, vynikajúce dialógy, ktoré pobavia a prirodzene posúvajú príbeh ďalej.

Mimochodom, Prekliata kniha je 10.kniha v sérii Kapitán Stein a notár Barbarič a jubilejná 40.kniha Juraja Červenáka.

Juraj Červenák je slovenský spisovateľ publikujúci v slovenskom, českom a poľskom jazyku. Pochádza z obce Vyhne, ale už od detstva žije v neďalekej Banskej Štiavnici. Prešiel rôznymi povolaniami, naposledy bol vedúcim kina. Od roku 2005 je profesionálnym spisovateľom.

Knižne debutoval v roku 1993, odvtedy vydal vyše tri desiatky kníh. Presadil sa najmä ako autor historickej fantasy so slovanskými motívmi (série Černokňažník, Bivoj a Bohatier). Napísal aj samostatný román Sekera z bronzu, rúno zo zlata inšpirovaný antickou mytológiou, western s hororovými a fantasy prvkami Štrkáč Callahan či zbierku rozprávkovo-dobrodružných povestí pre mladších čitateľov Legendy Zlatého mesta.

Značný ohlas zaznamenali autorove historické romány, predovšetkým dobové detektívky o kapitánovi Steinovi a notárovi Barbaričovi (Mŕtvy na Pekelnom vrchu, Krv prvorodených a ďalšie) a cyklus z čias protitureckých vojen Dobrodružstvá kapitána Báthoryho.

Červenák je držiteľom viacerých žánrových ocenení vrátane Ceny Fantázie, Ceny za najlepšiu fantasy či Ceny Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za najlepšiu českú a slovenskú knihu roka.