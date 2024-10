Poľská rozhlasová stanica sa po kritike vzdala používania moderátorov vytvorených umelou inteligenciou

29.10.2024 (SITA.sk) - Poľská rozhlasová stanica OFF Radio Kraków oznámila, že ukončila „experiment“, v rámci ktorého namiesto reálnych žurnalistov využívala „moderátorov“ vytvorených umelou inteligenciou. Rozhlasová stanica potom, ako prepustila svojich zamestnancov, obnovila minulý týždeň vysielanie s využitím virtuálnych postáv vytvorených umelou inteligenciou ako moderátorov.Poliaci po celej krajine vyjadrovali hnev a obavy z toho, že ľudí nahradí umelá inteligencia. Šéfredaktor stanice Marcin Pulit, v pondelok vo vyhlásení uviedol, že cieľom bolo vyvolať diskusiu o umelej inteligencii a že sa to podarilo. Dodal, že experiment mal trvať tri mesiace, ale nevidí dôvod, prečo by mal pokračovať.Zmena v OFF Radio Kraków sa dostala do pozornosti celého Poľska po tom, ako žurnalista a filmový kritik Mateusz Demski, ktorý donedávna v tejto rozhlasovej stanici mal svoju reláciu, odštartoval petíciu vyzývajúcu stanicu na ukončenie experimentu a zverejnil otvorený list, v ktorom protestoval proti „nahradeniu zamestnancov umelou inteligenciou“. Petíciu podpísalo viac ako 23-tisíc ľudí.