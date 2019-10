Steinmeier: EÚ by mala venovať viac pozornosti konfliktom v Gruzínsku

Na archívnej snímke nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Tbilisi 8. októbra (TASR) - Európska únia by mala venovať viac pozornosti konfliktom v Gruzínsku. Počas návštevy tejto juhokaukazskej krajiny to v utorok vyhlásil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Informovala o tom agentúra DPA.Steinmeier počas návštevy pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM) v meste Telavi na gruzínskom severovýchode zdôraznil, že pokračujúce konflikty v Abcházsku a Južnom Osetsku predstavujú veľké bremeno pre gruzínsku domácu politiku.Súčasné napätie na administratívnej deliacej línii (ABL) medzi Gruzínskom a odštiepeneckými regiónmi vyvoláva podľa slov nemeckého prezidenta obavy, pričom "Steinmeier verí, že účasť Nemecka na EUMM je dôkazom toho, že postoj Berlína v otázke územnej integrity Gruzínska ostávaSvoju návštevu považuje nemecký prezident za pripomienku toho, žeJužné Osetsko, pôvodne autonómna oblasť Gruzínska, vyhlásilo nezávislosť ešte v roku 1991, pričom miestni separatisti získali po vojne v Južnom Osetsku (1991-92) de facto kontrolu nad veľkou časťou tohto regiónu.Parlament autonómnej republiky Abcházsko vyhlásil odtrhnutie od Gruzínska ešte v roku 1992. Provincia nadobudla de facto nezávislosť po gruzínsko-abcházskej vojne z rokov 1992-93.Po rusko-gruzínskej vojne v roku 2008 sa separatistom v oboch regiónoch podarilo za pomoci ruskej armády obsadiť aj zvyšky nimi nárokovaných území, pričom nezávislosť oboch regiónov následne uznala aj Moskva a malá skupinka iných krajín vrátane Venezuely a Nikaraguy.Existencia odštiepeneckých regiónov na území Gruzínska komplikuje podľa DPA snahy Tbilisi o integráciu do EÚ a NATO.