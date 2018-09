Štětina: Rusko ako nástupca ZSSR má zodpovedať za zločiny komunizmu

Český europoslanec Jaromír Štětina, archívna snímka. Foto: jaromirstetina.cz Foto: jaromirstetina.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 5. septembra (TASR) - Invázia do Československa v auguste 1968 a jej následky na vtedajšiu a budúce generácie bola hlavnou témou odbornej diskusie, ktorá v utorok prebehla na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli. Český europoslanec Jaromír Štětina (TOP 09), ktorý túto diskusiu moderoval, upozornil, že význam udalostí z roku 1968 treba vnímať aj v kontexte toho, čo sa v súčasnosti deje v EÚ a v jej vzťahoch s Ruskom.Štětina konferenciu a aj výstavu fotografií venovanú invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 pripravil spolu so slovenským europoslancom Ivanom Štefancom (KDH). Ich pozvánku diskutovať do Bruselu o význame udalostí z roku 1968 prijali historik Petr Blažek z českého Ústavu pre štúdium totalitných režimov, Michael Romancev z Inštitútu politických štúdií na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej, novinár a filmový dokumentarista Adam Drda z občianskeho združenia Pamäť národa a Grigorij Mesežnikov, predseda Inštitútu pre verejné otázky.Pozvaní hostia v diskusii uviedli, že aj v súčasnosti sú Česká republika a Slovensko vystavené istým tlakom a dezinformáciám z Moskvy, ktoré útočia na podstatu našej demokracie a snažia sa spochybniť členstvo oboch krajín v EÚ alebo v NATO.Štětina v rozhovore pre TASR ocenil, že pozvaní diskutéri nepoňali svoje príspevky čisto ako historické témy, ale významovo dotiahli okupáciu Československa až do dnešných dní.uviedol Štětina. V tejto súvislosti konštatoval, že Rusko sa oficiálne vyhlásilo za nástupcu Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR).povedal český europoslanec.