Ruský rezort zahraničia: Podozriví v kauze Skripaľ nám nič nehovoria

Na videosnímke poskytnutej 5. septembra 2018 sú Alexander Petrov (vľavo) a Ruslan Boširov na železničnej stanici v Salisbury. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. septembra (TASR) - V súvislosti s obvineniami dvoch Rusov v kauze Skripaľ sa ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu obrátilo na Londýn s výzvou, aby prešiel od "informačných manipulácií" k praktickej súčinnosti medzi vyšetrovacími orgánmi.Podľa agentúry Interfax to uviedla hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová. Vyhlásila, že "médiami zverejnené mená, ako aj fotografie" ruských občanov podozrivých v kauze Skripaľ "nám nič nehovoria".Zacharovová reagovala na správy, že v prípade otrávenia bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije nervovoparalytickou látkou novičok obvinila britská prokuratúra Rusov Alexandra Petrova a Ruslana Boširova.Prokuratúra ich obvinila v neprítomnosti zo sprisahania s úmyslom vraždy Skripaľovcov, z použitia a prechovávania novička a z ďalších trestných činov.Prokurátorka Sue Hemmingová uviedla, že Británia nežiada Moskvu o vydanie týchto mužov, pretože ruská legislatíva zakazuje vydávanie občanov tejto krajiny. Bol však na nich vydaný európsky zatykač a protiteroristická polícia zverejnila ich fotografie.Podľa polície muži - štyridsiatnici - prileteli z Moskvy do Londýna na ruské pasy dva dni predtým, ako došlo k otráveniu Skripaľovcov. Polícia sa domnieva, že nervovoparalytickú látku prepašovali vo falošnom flakóne parfumu Nina Ricci a potreli ňou vchodové dvere domu Skripaľovcov.O viac ako tri mesiace neskôr našiel fľaštičku miestny obyvateľ Charlie Rowley. Hospitalizovali ho a jeho priateľka Dawn Sturgessová zomrela v nemocnici po tom, ako bola vystavená účinkom tejto látky.Polícia dodala, že stopy po novičku sa našli v londýnskom hoteli, kde sa obaja muži ubytovali. Do Británie pricestovali 2. marca cez letisko Gatwick a krajinu opustili 4. marca.Bývalý ruský špión Skripaľ a jeho dcéra sa stali 4. marca v anglickom meste Salisbury terčom útoku, pri ktorom bola podľa tamojších vyšetrovateľov použitá nervovoparalytická látka novičok, vyvinutá v 70. a 80. rokoch v bývalom Sovietskom zväze. Skripaľovci útok prežili. Londýn pripísal zodpovednosť za túto otravu Moskve, ktorá to však rozhodne popiera.