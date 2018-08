Steven Spielberg bude spolupracovať s H. Clintonovou na seriáli

Steven Spielberg, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 2. augusta (TASR) - Bývalá americká politička Hillary Clintonová a režisér Steven Spielberg spojili svoje sily na prípravu televízneho seriálu, ktorý bude adaptáciou kritikou ocenenej knihy od Elaine Weissovej s názvom The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote.Podľa týždenníka The Hollywood Reporter exministerka zahraničných vecí USA a kandidátka do prezidentských volieb z roku 2016 bude výkonnou producentkou pripravovanej série, ktorá vznikne v spolupráci so Spielbergovou spoločnosťou Amblin Entertainment, informoval vo štvrtok denník The Guardian.Weissovej kniha, ktorá bola vydaná v marci, rozpráva o boji za ratifikáciu 19. dodatku americkej ústavy, bratovražedných nezhodách ohľadom toho, ako si zabezpečiť hlasy, a rasizme, ktorý ovplyvnil ženské hnutie za volebné práva.Seriál sa bude volať The Woman's Hour a bude sprostredkovaný prostredníctvom prémiových káblových staníc a streamovacích služieb. Hoci meno scenáristu ešte nie je známe, predpokladá sa, že Clintonová sa bude podieľať na výberovom procese.vyhlásila Clintonová.Spielbergovým ostatným filmom je akčná dobrodružná snímka Ready Player One a jeho ďalším počinom na striebornom plátne bude nové spracovanie muzikálu West Side Story.