Viva Musica! festival ponúkne v auguste päť koncertov

Bratislava 2. augusta (TASR) – Úspešný začiatok má za sebou 14. ročník Viva Musica! festivalu. Svedčia o tom vypredané koncerty Janoska Ensemble, ktorí začiatkom júla otvorili festival známymi filmovými melódiami, koncert Jasmin Toccata francúzskeho tria Jean Rondeau, Keyvan Chemirani a Thomas Dunford či minulotýždňový koncert extravagantného amerického organistu Camerona Carpentera, ktorý u slovenských divákov zanechal mimoriadne silný dojem.Už vo štvrtok (2.8.) návštevníkov vo Veľkom evanjelickom kostole čaká koncert nórskej husľovej virtuózky Mari Samuelsen. Jej koncert minulý rok patril k vrcholom doterajších ročníkov, a preto sa ju organizátori rozhodli zavolať znova s novým projektom From Bach to Glass, v rámci ktorého vzdá hold dvom významným osobnostiam hudobných dejín Johannovi Sebastianovi Bachovi a americkému minimalistovi Philipovi Glassovi.Speváčka Katarzia vystúpi 9. augusta v bratislavskej Starej tržnici. Na jeseň vydáva nový album s názvom Antigona a ako prvú Slovenku ju čaká účasť na prestížnej Red Bull Music Academy v Berlíne.hovorí riaditeľ festivalu Matej Drlička.Legendárny parížsky súbor Ensemble intercontemporain predstaví 16. augusta v Slovenskom rozhlase kontroverzný projekt Dronocracy. Ten v sebe spája hudbu, divadlo, autorské texty a video, jeho vznik bol inšpirovaný esejou Théorie du drone (2013) francúzskeho filozofa Grégoira Chamayoua. Štyria hudobníci a dvaja herci interpretujú ambivalentnú umeleckú predlohu.V piatok 24. augusta uvedie festival projekt slávneho amerického herca, režiséra a producenta Johna Malkovicha, ktorý sa predstaví trochu netradične, v úlohe rozprávača v sprievode talianskeho orchestra I Solisti Aquilani s projektom Rozprava o slepcoch (Report on the Blind). Dielo v sebe spája hudbu a hovorené slovo a vzniklo na motívy románu O hrdinoch a hroboch argentínskeho spisovateľa Ernesta Sabata.V sobotu 25. augusta, presne v deň narodenia Leonarda Bernsteina, odznie v novej budove Slovenského národného divadla výber toho najlepšieho z Bernsteinových dnes už kultových diel West Side Story a Candide. Najznámejšie piesne a duety zaznejú v hviezdnom obsadení sopranistky Adriany Kučerovej a tenoristu Pavla Bršlíka, ktorých na pódiu doplní Symfonický orchester Viva Musica! pod taktovkou českého dirigenta Roberta Jindru.Viva Musica! festival je už 14. rok neoddeliteľnou súčasťou leta v Bratislave. Počas jeho doterajšej existencie priniesol návštevníkom 285 koncertov, na ktorých vystúpilo viac ako 350 domácich a zahraničných sólistov, hudobných zoskupení a orchestrov. Koncerty festivalu počas jeho doterajšej histórie navštívilo viac ako 135.000 divákov.