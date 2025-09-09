Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 24hod.sk    Z domova

09. septembra 2025

Števulová presadila poslanecký prieskum na cudzineckej polícii v Bratislave, má reagovať na problémy s termínmi


Tagy: Cudzinecká polícia Minister vnútra SR Poslanecký prieskum Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Podpredsedníčka Poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS) Zuzana Števulová presadila na



6538f592999dc270073083 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Podpredsedníčka Poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS) Zuzana Števulová presadila na Výbore Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny poslanecký prieskum na cudzineckej polícii v Bratislave. Prieskum reaguje na množstvo podnetov, ktoré už rok prichádzajú pre nedostupnosť termínov pre cudzincov a obchodovanie s termínmi.


"Situácia výrazne sťažuje život mnohým cudzincom, ale aj firmám," uviedla Števulová. Podľa nej sa pre školy komplikuje zápis detí cudzincov, na poštách a úradoch si cudzinci nevedia vybaviť bežné záležitosti, čo spôsobuje právnu neistotu aj firmám, ktoré cudzincov zamestnávajú.

Kritické vyjadrenia k situácii zazneli aj od Únie miest Slovenska a prezidenta SR Petra Pellegriniho. "Ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka nebolo schopné ani rok od vzniku problémov ich kompletne vyriešiť. Nedávno predložilo niekoľko noviel zákona o pobyte cudzincov a prieskum ukáže, či úpravy viedli k nejakým zmenám," dodala Števulová.


Zdroj: SITA.sk - Števulová presadila poslanecký prieskum na cudzineckej polícii v Bratislave, má reagovať na problémy s termínmi © SITA Všetky práva vyhradené.

