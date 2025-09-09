Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Tlačové správy

Plzeňský Prazdroj pomáha podnikom šetriť energie i vodu. V rámci projektu „Smart výčap“ vyvinul úspornejší chladič a smart vaňu na chladenie pivných pohárov



Po detailných meraniach spotreby energií a vody pri čapovaní piva v reštauráciách a po testovaní v laboratórnych podmienkach prináša do prvých podnikov inovácie, ktoré pomôžu majiteľom a ...



1capovanie 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Po detailných meraniach spotreby energií a vody pri čapovaní piva v reštauráciách a po testovaní v laboratórnych podmienkach prináša do prvých podnikov inovácie, ktoré pomôžu majiteľom a prevádzkovateľom podnikov šetriť peniaze a byť šetrnejším aj k prírodným zdrojom. Nový úsporný chladič dokáže znížiť spotrebu elektriny o 39 % a inovatívna smart chladiaca vaňa na pivné sklo potrebuje až o 58 % menej vody. Projekt Smart výčap je pokračovaním úsilia Prazdroja v podpore slovenských gastroprevádzok.

Merania zmapovali pivnú cestu


Projekt Smart výčap inicioval Prazdroj v roku 2022. Celkom do 55 prevádzok na Slovensku a v Česku inštaloval približne 1 800 senzorov, ktoré snímali údaje najmä o spotrebe energií a vody v rámci výčapu. Senzory vyslali viac ako miliardu záznamov meraní. Cieľom bolo podrobne zmapovať energetickú a vodnú stopu čapovaného piva od pivného skladu až po pohár a pomôcť znížiť podnikom náklady za energie a vodu. Zásadným je pritom zachovanie kvality čapovaného piva.

Nový chladič znižuje spotrebu elektriny až o 39 %


Významnou technologickou novinkou je nový úsporný chladič piva. Vďaka inováciám výrazne znižuje tepelné straty a funguje efektívnejšie. V laboratórnych podmienkach dokáže znížiť spotrebu elektrickej energie až o 39 %. "Dáta potvrdili, že najviac elektriny sa spotrebuje v chladiacich systémoch, ktoré sú energetickým centrom každého výčapného pultu. Zistili sme, že priemerná spotreba na vychladenie a načapovanie jedného hektolitra piva je 15,93 kWh a samotné chladenie má na nej viac ako 92 % podiel," vysvetľuje Jakub Zaoral, vedúci projektu Smart výčap a manažér udržateľnosti Plzeňského Prazdroja. Priemerný slovenský podnik, ktorý ročne vyčapuje približne 107 hektolitrov piva, môže takto ušetriť až 411 kilowatthodín elektriny – to približne zodpovedá ročnej spotrebe šiestich domácich chladničiek.Smart chladiaca vaňa: až 58 % úspora vody

"Okrem energií sme sa zamerali aj na vodu. Čistý, studený a mokrý pohár je kľúčom k správne načapovanému pivu. Takže bez vody to vo výčape nejde. Z našich meraní však vyplynulo, že je tu výrazný priestor pre úsporu, a to konkrétne v chladiacej vani," hovorí Jakub Zaoral. Tá udržiava čisté poháre pri ideálnej teplote pripravené na použitie. Získané dáta jasne ukázali, že najväčšie, a hlavne neregulované množstvo vody prechádza práve vaňou. Z nej často zbytočne do odpadu odteká veľké množstvo vody napriek tomu, že je stále čistá a chladná. Nová chladiaca vaňa sa vďaka zabudovanej elektronike a prepojeniu s mobilnou aplikáciou sama napúšťa a vypúšťa a kontroluje teplotu i prietok vody. Ušetrí tak až 58 % vody v porovnaní s bežným spôsobom obsluhy. Dokonalá čistota vody aj pohárov pritom zostáva zachovaná. "Nová vaňa má dvojité dno, prípadné nečistoty teda prepadávajú vrchným perforovaným dnom a usádzajú sa úplne dole. Pri napúšťaní prúdi voda medzi dnami, čím prípadné nečistoty vyženie na hladinu a vďaka hydrodynamickému prúdeniu potom odtečú z vane preč spolu s teplejšou vodou na povrchu. Je to efektívny a jednoduchý spôsob, ako vaňu priebežne čistiť a zároveň chladiť bez nutnosti celú ju vypustiť," vysvetľuje Petr Kostlán,manažér vývoja technických riešení Plzeňského Prazdroja. Týždenne tak dokáže nová vaňa s objemom 75 litrov usporiť približne 385 litrov vody, za rok až viac ako 20 tisíc litrov. Úsporu vody dopĺňa úspora elektriny, keďže vaňu nie je potrebné po každej zmene vypúšťať a na noc vypínať.

Používanie v reálnych podmienkach


Nové úsporné chladiče inštaluje Prazdroj v pilotnej prevádzke postupne v piatich prevádzkach na Slovensku, v bratislavskej reštaurácii Stage bude nainštalovaná aj prvá smart chladiaca vaňa. Na základe nových zistení a dát z reálnych podmienok sa budú technológie ďalej optimalizovať a v ďalšom období ich Prazdroj začne ponúkať svojim zákazníkom. "V našej reštaurácii neustále hľadáme spôsoby, ako znížiť náklady a zároveň zachovať vysoký štandard služieb. Tento projekt nám pomáha šetriť elektrinu a vodu, a pritom hosťom ponúkať dokonale načapované pivo," hovorí Miroslav Kliman, majiteľ bratislavskej reštaurácie Stage.

Cieľ Prazdroja: znížiť uhlíkovú stopu o tretinu


"Smart výčap" je zároveň investíciou Prazdroja do znižovania uhlíkovej stopy v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. Jeho ambíciou je do roku 2030 znížiť emisie v celom reťazci - od semienka až po pohár - o 30 %. Nové výčapné technológie tak majú nielen ekonomický, ale aj výrazný environmentálny prínos. Nové riešenie sa pritom nijako nedotkne zážitku, ktorý si v podniku pri čapovanom pive hostia doprajú.

